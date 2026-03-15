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▲這場比賽的結果也為日本棒球敲響警鐘：當世界強權紛紛徵召具備該國血緣的大聯盟球星組隊（如義大利、荷蘭），純靠日職（NPB）本土戰力搭配少數大聯盟巨星的模式，在面對這些更高等級的大聯盟球員時，容錯率已降至最低。（圖／美聯社／達志影像）

衛冕軍日本隊在2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰中意外落敗，止步八強的結果震撼全球。對於這場「邁阿密悲劇」，曾幫助美國隊奪冠的兩屆MLB全明星名捕路克洛伊（Jonathan Lucroy）在社群平台上點出關鍵，指出日本隊落敗的重要原因，可能因為時差影響，導致球員未能拿出最佳表現，其表現與過往以細膩著稱的形象完全不同。路克羅伊在 X（原推特）上發文分析，他強調自己並非在批評日本隊，而是觀察到了明顯的異常：「日本隊今日看起來狀態極差，不僅傳球出現失誤，連最基本的滾地球處理也顯得遲鈍。捕手的動作更是凌亂，無法穩健地接捕投球。」他進一步點出，種市篤暉（Atsuki Taneichi）在第 8 局關鍵的牽制惡送球，正是整場比賽日本隊失常的縮影，「這顯然不是平時那支守備密不透風的日本隊，或許是受到劇烈時差（Jet Lag）的影響，球員完全失去了以往的銳氣。」相較之下，對手委內瑞拉在關鍵時刻的守備與火力的連動，顯得更具效率且更有準備。隨者日本出局，本屆賽事另一焦點轉向了同樣挺進四強的黑馬——義大利隊。外界驚覺，這支「義大利系大聯盟聯軍」的陣容成色，在某些層面上甚至蓋過了日本隊。媒體指出，義大利隊在12強與WBC的陣容配置上非常「聰明」，其先發打線9人中，有多達5至6位是現役大聯盟好手（如皇家隊的帕斯康提諾、水手隊的坎佐尼等），投手陣容也由羅倫森（Michael Lorenzen）等MLB經驗者坐鎮。日本隊雖然擁有大谷翔平、山本由伸等超級巨星，但整體陣容中「現役 MLB 選手」的佔比與板凳深度，在面對委內瑞拉、義大利這種高度「大聯盟化」的隊伍時，確實顯得有些力不從心。日本隊出局後，四強準決賽的對戰組合也已底定，分別由「多明尼加對決美國」以及「義大利對決委內瑞拉」。其中，由委內瑞拉名將塞維里（Francisco Cervelli）執教的義大利隊，將與他的祖國正面交鋒。這場比賽的結果也為日本棒球敲響警鐘：當世界強權紛紛徵召具備該國血緣的大聯盟球星組隊（如義大利、荷蘭），純靠日職（NPB）本土戰力搭配少數大聯盟巨星的模式，在面對這些更高等級的大聯盟球員時，容錯率已降至最低。日本隊今日的落敗，或許正是世界棒球勢力重新洗牌的訊號。