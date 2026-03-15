2026年世界棒球經典賽（WBC）八強淘汰賽爆出震撼賽果，衛冕軍日本隊以5:8不敵委內瑞拉隊，隊史首次無緣四強。身為球隊靈魂人物的大谷翔平，賽後接受訪問時神情落寞，數度提到「不甘心」，並坦言日本隊最終是在力量的正面對決中，被委內瑞拉強大的爆發力所擊潰。
不甘心的敗北：坦言日本武士遭「純力量」壓制
對於這場歷史性的失利，大谷翔平在受訪開頭便直言內心的沈重。他表示，雖然日本隊發揮了應有的實力，但對手的強韌與力量確實更勝一籌。回顧戰況，大谷指出日本隊在比賽早期一度超前並取得領先優勢，氣勢如虹，但委內瑞拉展現了極佳的打線串連與長打火力，搭配精彩的後援投手壓制，讓日本隊難以維持勝勢。
大谷翔平語氣沈重地表示：「只有『不甘心』這一個詞可以形容這場比賽。我們並非完全被壓著打，這場比賽其實有很多可以贏球的要素，感覺應該還有更多可以贏下來的機會。」對他而言，代表國家出征的唯一目標就是奪冠，因此除了冠軍以外的結果，本質上都可以說是失敗。
稱讚年輕新星亮眼表現，遺憾隊友鈴木誠也傷退
儘管結果遺憾，大谷翔平仍對本屆日本隊展現出的新力量給予肯定。特別是首次參加WBC的佐藤輝明與森下翔太，在進攻端都有亮眼發揮。大谷認為，即便核心強打鈴木誠也因傷退出讓戰局變得艱難，但年輕球員都很好地完成了接替任務。
談到鈴木誠也的傷勢，大谷表示非常擔心，並祈禱檢查結果積極，不要影響到即將開始的職業球季。大谷觀察到，現在日本隊的年輕選手都非常穩重，投打水準逐年提高，這讓他對日本棒球的未來發展充滿期待。
展望未來代表隊，大谷：變強後再回來挑戰世界
在九局下半最後一個打席中，大谷翔平擊出飛球遭到接殺，未能完成大逆轉的神話。他坦言當時想和平常一樣發揮，雖然球感不錯，但對方的投球力道強勁，最終未能把握住最後的機會。
面對這份遺憾，大谷翔平並未退縮，他強調只要是代表隊的比賽，不論是下屆WBC或是奧運，他都渴望再次接受挑戰。他在賽後與隊友約定「以後再見吧」，期許所有人都能在變得更加強大後，再次回到這個舞台。
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對於這場歷史性的失利，大谷翔平在受訪開頭便直言內心的沈重。他表示，雖然日本隊發揮了應有的實力，但對手的強韌與力量確實更勝一籌。回顧戰況，大谷指出日本隊在比賽早期一度超前並取得領先優勢，氣勢如虹，但委內瑞拉展現了極佳的打線串連與長打火力，搭配精彩的後援投手壓制，讓日本隊難以維持勝勢。
大谷翔平語氣沈重地表示：「只有『不甘心』這一個詞可以形容這場比賽。我們並非完全被壓著打，這場比賽其實有很多可以贏球的要素，感覺應該還有更多可以贏下來的機會。」對他而言，代表國家出征的唯一目標就是奪冠，因此除了冠軍以外的結果，本質上都可以說是失敗。
儘管結果遺憾，大谷翔平仍對本屆日本隊展現出的新力量給予肯定。特別是首次參加WBC的佐藤輝明與森下翔太，在進攻端都有亮眼發揮。大谷認為，即便核心強打鈴木誠也因傷退出讓戰局變得艱難，但年輕球員都很好地完成了接替任務。
談到鈴木誠也的傷勢，大谷表示非常擔心，並祈禱檢查結果積極，不要影響到即將開始的職業球季。大谷觀察到，現在日本隊的年輕選手都非常穩重，投打水準逐年提高，這讓他對日本棒球的未來發展充滿期待。
在九局下半最後一個打席中，大谷翔平擊出飛球遭到接殺，未能完成大逆轉的神話。他坦言當時想和平常一樣發揮，雖然球感不錯，但對方的投球力道強勁，最終未能把握住最後的機會。
面對這份遺憾，大谷翔平並未退縮，他強調只要是代表隊的比賽，不論是下屆WBC或是奧運，他都渴望再次接受挑戰。他在賽後與隊友約定「以後再見吧」，期許所有人都能在變得更加強大後，再次回到這個舞台。
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