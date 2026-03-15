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2026世界棒球經典賽(WBC)八強賽，日本武士隊以5：8慘遭委內瑞拉逆轉淘汰。賽後，本季正式轉戰大聯盟芝加哥白襪隊的26歲重砲村上宗隆難掩失落，他在受訪時坦言「非常不甘心」，並深刻體會到棒球這項運動與短期國際賽事無可預測的殘酷與困難。這場生死交關的八強戰，村上宗隆擔任先發第6棒一壘手，全場繳出4打數1安打的成績。回顧本屆WBC，他參與了日本隊全部5場賽事，更曾在預賽對陣捷克時轟出滿氣勢如虹的滿貫全壘打。然而，面對八強賽慘遭逆轉的殘酷現實，他苦笑著吐露心聲：「真的非常不甘心。棒球真的是一項非常困難的運動，這場比賽讓我再次深刻體會到，要在高張力的國際賽拿下1勝，到底有多麼艱難。」談到自己在本屆賽會的表現，村上宗隆展現了極高的自我要求：「其實我的狀態並不差，但短期決戰確實有很多難以掌控、非常困難的地方，我認為無法及時應對這點，也是我自己的軟弱之處。」他成熟地分析道，球員不可能永遠保持在百分之百的最佳打擊狀態，如何在低潮或高壓中調整自己才是關鍵。隨著WBC之旅提前畫下休止符，他即將迎來赴美挑戰大聯盟的第一個賽季。「接下來還有大聯盟的賽季要面對，對我來說這也是一個全新的起點，我會帶著這份經驗，朝著賽季的目標繼續拼命努力。」儘管衛冕夢碎，但對於能披上國家隊戰袍，村上宗隆依然感到無比自豪，「能夠經歷如此巨大的舞台，並且和這群世界一流的選手們並肩作戰，是我心中的驕傲。但我最真實的心聲，還是今天真的很想贏下來。」放眼未來的國際大賽，包含極具象徵意義的2028年洛杉磯奧運，村上宗隆堅定地表示，他已經準備好繼續承擔這份重量：「對我來說，背負著日本的國旗是一件非常特別的事。無論外界給予我們好評還是嚴厲的批評，概括承受這一切，就是我們的責任。現在我會先將專注力完全放回賽季，盡快回到亞利桑那州準備春訓與接下來的比賽，並努力在那裡用好表現證明自己！」