我是廣告 請繼續往下閱讀

美國、以色列與伊朗持續交戰，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）日前發布的談話影片被質疑是AI製作，14日又罕見缺席軍事簡報會，引發外界瘋傳死訊。總理辦公室今（15日）出面闢謠，稱納塔雅胡身體健康。據今日俄羅斯（RT）報導，納坦雅胡14日缺席以色列國家軍事委員會會議，由國防部長卡茲代為主持。在戰爭期間，沒有最高指揮官主持高級安全會議極不尋常。納塔雅胡長期未公開露面，與他過去在重大危機中迅速反應形成鮮明對比。而納坦雅胡12日發表全國談話的影片，被指控其中一段出現「六根手指」，身後窗簾移動模式完全相同，國旗卻一動不動，遭懷疑是AI生成，引發他已經死亡的猜測再次升溫。據外媒報導，土耳其安納杜魯新聞社向以色列總理辦公室求證，總理辦公室發言人表示，納坦雅胡死亡的報導「都是假新聞，總理安好」。伊朗伊斯蘭革命衛隊15日發布聲明，將把納塔雅胡作為打擊目標，「如果這名殺害兒童的罪犯仍然活著，我們將全力追捕，並將其擊斃」。AI聊天機器人Grok也說明，納坦雅胡影片中的「六指」異狀，只是影子、角度或手掌形狀造成的視覺錯覺，官方完整畫面清晰顯示他的雙手都是正常的5根手指；也有網友指出，現在很多影片都會使用虛擬背景，不代表納坦雅胡是AI生成。