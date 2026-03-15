賽前專家針對這場史詩級對決提出三大關鍵預測，揭秘誰能最終奪下前進冠軍賽的珍貴門票。

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預測顯示斯肯斯將能壓制對手至第5局，並將多國失分控制在1分之內。

▲WBC經典賽四強戰3月16日先上演美國對戰多明尼加的前冠軍球隊對決，美國預計由史金恩茲（Paul Skenes）出戰，多明尼加則由塞維里諾（Luis Severino）迎敵。（圖／取自World Baseball Classic X）

專家大膽預測，多明尼加極可能在比賽中後段透過單場3發全壘打的猛烈攻勢一舉反超比分。

▲雖然美國打線在本屆預賽表現略顯起伏，但關鍵時刻的長打支援始終是其核心競爭力。（圖／美聯社／達志影像）

▲WBC經典賽八強階段落幕，美國、多明尼加、委內瑞拉、義大利4支球隊脫穎而出，晉級四強。（圖／取自World Baseball Classic X）

2026年世界棒球經典賽(WBC)準決賽即將進入最終白熱化階段，衛冕軍美國隊將於台灣時間週一上午8時，在邁阿密對戰本屆戰績最為剽悍的多明尼加隊。美國隊總教練Mark DeRosa在這場生死戰中派出了陣中最強王牌、兩屆明星賽兼塞揚獎得主保羅·斯肯斯(Paul Skenes)掛帥先發。斯肯斯在本屆賽事對陣墨西哥時曾主投4局狂飆7次三振且未失一分，展現了絕對的統治力。分析指出，面對多明尼加由索托(Juan Soto)與小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)組成的核彈級打線，斯肯斯必須維持巔峰狀態才能穩定軍心。而多明尼加則由路易斯·塞維里諾(Luis Severino)應戰，他在前次對戰荷蘭時展現了穩健的控球，預期雙方在比賽前半段將陷入極高張力的投球戰。儘管斯肯斯可能為美國隊爭取領先，但這場比賽真正的變數在於美國隊的後援投手群。分析預測，當比賽進入第6或第7局，斯肯斯因用球數限制退場後，多明尼加的重砲手如塔提斯(Fernando Tatis Jr.)與馬查多(Manny Machado)將開始發威。屆時美國隊內野手布萊格曼(Alex Bregman)與威特(Bobby Witt Jr.)的守備穩定性，將成為美國隊能否止血的最後防線。面臨多明尼加的中段強攻，美國隊在淘汰賽中展現了不容小覷的韌性。雖然美國打線在本屆預賽表現略顯起伏，但關鍵時刻的長打支援始終是其核心競爭力。預測指出，美國隊在比賽尾聲將會出現決定性的反擊，特別是看板球星哈波(Bryce Harper)急需在關鍵打席中證明其領袖價值。此外，陣中小將羅曼·安東尼(Roman Anthony)與強捕卡利·羅利(Cal Raleigh)的發揮也備受期待。