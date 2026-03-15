2026年世界棒球經典賽(WBC)準決賽即將進入最終白熱化階段，衛冕軍美國隊將於台灣時間週一上午8時，在邁阿密對戰本屆戰績最為剽悍的多明尼加隊。這場比賽被視為兩大職棒強權的正面衝撞，一邊是擁有賈吉(Aaron Judge)與哈波(Bryce Harper)領軍的豪華戰隊，另一邊則是預賽至今橫掃對手31分、身懷「264轟」恐怖火力的全大聯盟軍團賽前專家針對這場史詩級對決提出三大關鍵預測，揭秘誰能最終奪下前進冠軍賽的珍貴門票。

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王牌Skenes的制霸開局　美多先發強投的高壓對話

美國隊總教練Mark DeRosa在這場生死戰中派出了陣中最強王牌、兩屆明星賽兼塞揚獎得主保羅·斯肯斯(Paul Skenes)掛帥先發。斯肯斯在本屆賽事對陣墨西哥時曾主投4局狂飆7次三振且未失一分，展現了絕對的統治力。

分析指出，面對多明尼加由索托(Juan Soto)與小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)組成的核彈級打線，斯肯斯必須維持巔峰狀態才能穩定軍心。預測顯示斯肯斯將能壓制對手至第5局，並將多國失分控制在1分之內。而多明尼加則由路易斯·塞維里諾(Luis Severino)應戰，他在前次對戰荷蘭時展現了穩健的控球，預期雙方在比賽前半段將陷入極高張力的投球戰。

▲WBC經典賽四強戰3月16日先上演美國對戰多明尼加的前冠軍球隊對決，美國預計由史金恩茲（Paul Skenes）出戰，多明尼加則由塞維里諾（Luis Severino）迎敵。（圖／取自World Baseball Classic X）
▲WBC經典賽四強戰3月16日先上演美國對戰多明尼加的前冠軍球隊對決，美國預計由史金恩茲（Paul Skenes）出戰，多明尼加則由塞維里諾（Luis Severino）迎敵。（圖／取自World Baseball Classic X）
多明尼加中段反擊　美國牛棚防線面臨全壘打洗禮

儘管斯肯斯可能為美國隊爭取領先，但這場比賽真正的變數在於美國隊的後援投手群。數據顯示，美國隊牛棚在本屆賽事的穩定度並非處於最佳狀態，這對於擁有跨越264轟實力的多明尼加打線來說是極佳的突破口。

分析預測，當比賽進入第6或第7局，斯肯斯因用球數限制退場後，多明尼加的重砲手如塔提斯(Fernando Tatis Jr.)與馬查多(Manny Machado)將開始發威。專家大膽預測，多明尼加極可能在比賽中後段透過單場3發全壘打的猛烈攻勢一舉反超比分。屆時美國隊內野手布萊格曼(Alex Bregman)與威特(Bobby Witt Jr.)的守備穩定性，將成為美國隊能否止血的最後防線。

▲雖然美國打線在本屆預賽表現略顯起伏，但關鍵時刻的長打支援始終是其核心競爭力。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖然美國打線在本屆預賽表現略顯起伏，但關鍵時刻的長打支援始終是其核心競爭力。（圖／美聯社／達志影像）
關鍵時刻的雷霆回擊　哈波與哈里斯聯手演繹終結傳奇

面臨多明尼加的中段強攻，美國隊在淘汰賽中展現了不容小覷的韌性。雖然美國打線在本屆預賽表現略顯起伏，但關鍵時刻的長打支援始終是其核心競爭力。預測指出，美國隊在比賽尾聲將會出現決定性的反擊，特別是看板球星哈波(Bryce Harper)急需在關鍵打席中證明其領袖價值。

此外，陣中小將羅曼·安東尼(Roman Anthony)與強捕卡利·羅利(Cal Raleigh)的發揮也備受期待。這場比賽極可能重演美國隊在淘汰賽中後半段發力的劇本，最終憑藉更深厚的板凳實力與大賽經驗，在焦土戰中驚險戰勝多明尼加，成功晉級2026WBC總決賽。

▲WBC經典賽八強階段落幕，美國、多明尼加、委內瑞拉、義大利4支球隊脫穎而出，晉級四強。（圖／取自World Baseball Classic X）
▲WBC經典賽八強階段落幕，美國、多明尼加、委內瑞拉、義大利4支球隊脫穎而出，晉級四強。（圖／取自World Baseball Classic X）

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