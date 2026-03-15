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2026世界棒球經典賽(WBC)八強戰，日本武士隊最終以5比8慘遭委內瑞拉逆轉淘汰。其中在第6局上半，委內瑞拉強打阿布瑞尤(Wilyer Abreu)敲出致命的逆轉3分砲，徹底粉碎了日本隊的四強夢。不過，就在阿布瑞尤開轟引爆全場沸騰的瞬間，委內瑞拉休息室前卻發生了一段超級爆笑的「超鬧失誤」，甚至連痛失好局的日本球迷看了都忍不住苦笑直呼：「雖然被打全壘打很氣，但真的太可愛了！」回顧這場生死戰最關鍵的第6局，當時日本隊仍以5比4微幅領先，並換上第4任投手伊藤大海接替登板。沒想到伊藤一上場就遭遇亂流，在無人出局一、二壘有人的極大危機下，慘遭第7棒的阿布瑞尤鎖定一顆偏甜的直球，一棒將球轟上右外野第2階看台，形成一發超前比數的逆轉3分全壘打。敲出會心一擊的阿布瑞尤情緒徹底沸騰，在確認是全壘打後，霸氣地將手中球棒高高拋向空中，上演超狂的「甩棒」。沒想到這球棒實在飛得太高了，在一旁興奮迎接的隊友蘇亞雷斯(Eugenio Suárez)原本想帥氣地徒手接住掉下來的球棒，結果卻一陣手忙腳亂，最後完全沒抓穩直接讓球棒掉在地上，漏接後的蘇亞雷斯露出了極度尷尬又調皮的苦笑，整個超糗過程全被轉播鏡頭拍得一清二楚。這個超有戲的漏網鏡頭，立刻被MLB大聯盟官方X(原推特)剪輯公開，並附上哭笑不得的表情符號寫道：「蘇亞雷斯正試圖接住那根球棒！」有趣的是，雖然這發全壘打是讓日本隊陷入淘汰深淵的致命傷，但大批日本網友看到這段搞笑影片後，還是忍不住被逗樂了。日本球迷紛紛在社群平台上苦笑留言：「Geno(蘇亞雷斯的暱稱)快笑死我了」、「那個甩棒的高度也太誇張了吧」、「可惡，明明被打全壘打很崩潰，但我還是笑出來了」、「在那邊手忙腳亂的樣子好可愛」、「小心受傷啊www！這真的太鬧了。」除了搞笑的漏接插曲，阿布瑞尤開轟瞬間，委內瑞拉全隊與看台上球迷全體起立陷入狂亂的震撼畫面，也讓許多日本球迷留下深刻印象。不少日本網友感嘆：「原來他們是在這種狂熱的氛圍下打球的嗎？」、「看到這種畫面，真的覺得對手對勝利的熱情與執著非常強大」、「委內瑞拉真的太強了！」