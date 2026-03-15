美國近期重啟貿易調查，又接連對中國盟友委內瑞拉和伊朗出手，華爾街日報報導，這些舉措正加深北京對華府的不信任，強化中國國家主席習近平認定美國是危險的超級強權，採取強硬態度應對。
華爾街日報報導，美軍因伊朗戰爭，將駐日本、韓國的防空系統及兵力調往中東，外界擔憂印太防衛轉弱，將增加台海風險。但分析人士認為，習近平過去13年從未魯莽行事，不太可能因為美軍分兵中東就對台動武、與美開戰。
倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生表示，習近平過去13年來，未曾表現出輕率魯莽的傾向，他曾有過在盤算後承擔風險，但從未有過魯莽之舉。若認為美國因伊朗戰爭彈藥見底，中國就會對台灣動武、與美開戰，這種判斷過於魯莽。
報導指出，川普先後在地緣政治與貿易兩方面採取行動，再次印證北京的看法，即美國將不惜一切手段維持全球主導地位，威脅中國核心利益，這也會強化習近平認為必須強硬應對美國的一貫判斷。
北京在近一個月來，一方面擴充石油儲備、推動能源轉型，減輕對荷姆茲海峽的依賴，另一方面則緊盯美國對先進晶片的限制，保留將稀土作為反制籌碼，以強化與川普談判時的底氣。
研究習近平生平與領導風格的專家、美國美利堅大學副教授唐志學（Joseph Torigian）表示，對習近平而言，現在的目標是與美國建立一種不造成非必要衝突的關係，並利用這段時間讓自己更強硬堅實，如此一來，一旦貿易戰再起或最終在台海爆發危機，中國都會比之前更強。
唐志學分析，習近平更大的戰略思維，是中國不能在任何關鍵命脈上受制於人。這也是他為什麼這麼在意晶片，也為什麼努力掌握能反過來卡住別人的籌碼，其目的就是平時避免危機發生，如果危機真的來了也有能力應對。
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倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生表示，習近平過去13年來，未曾表現出輕率魯莽的傾向，他曾有過在盤算後承擔風險，但從未有過魯莽之舉。若認為美國因伊朗戰爭彈藥見底，中國就會對台灣動武、與美開戰，這種判斷過於魯莽。
報導指出，川普先後在地緣政治與貿易兩方面採取行動，再次印證北京的看法，即美國將不惜一切手段維持全球主導地位，威脅中國核心利益，這也會強化習近平認為必須強硬應對美國的一貫判斷。
北京在近一個月來，一方面擴充石油儲備、推動能源轉型，減輕對荷姆茲海峽的依賴，另一方面則緊盯美國對先進晶片的限制，保留將稀土作為反制籌碼，以強化與川普談判時的底氣。
研究習近平生平與領導風格的專家、美國美利堅大學副教授唐志學（Joseph Torigian）表示，對習近平而言，現在的目標是與美國建立一種不造成非必要衝突的關係，並利用這段時間讓自己更強硬堅實，如此一來，一旦貿易戰再起或最終在台海爆發危機，中國都會比之前更強。
唐志學分析，習近平更大的戰略思維，是中國不能在任何關鍵命脈上受制於人。這也是他為什麼這麼在意晶片，也為什麼努力掌握能反過來卡住別人的籌碼，其目的就是平時避免危機發生，如果危機真的來了也有能力應對。
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