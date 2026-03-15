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2026世界棒球經典賽（WBC）八強淘汰賽震撼落幕，尋求衛冕的日本武士隊在今（15）日以5：8慘遭委內瑞拉逆轉，宣告無緣四強。韓國知名體育媒體《體育朝鮮》立刻以「與韓國毫無分別的屈辱...八強敗退，2026年WBC亞洲勢力全滅」為標題，大篇幅報導了日本的敗戰。報導中毫不客氣地將日本的落敗與韓國的慘敗強行綁定，直言：「韓國與日本的結局最終沒有太大區別。兩隊雙雙在八強賽止步，四強名單中已經沒有任何亞洲國家的身影。」日本隊在八強賽中一度取得 5 比 2 領先，但最終不敵委內瑞拉大聯盟星光打線的全壘打攻勢，以3分之差飲恨。《體育朝鮮》特別引用了日本隊監督井端弘和賽後的無奈發言：「讓大谷翔平登板投球從來都不在選項之內，如果他能投，我當然會讓他先發。」對此，韓媒故意拋出了充滿懸念的假設性問題補刀：「這實在讓人忍不住去想，如果這場比賽大谷翔平有上場投球的話，結果會不會不一樣呢？這無疑留下了極大的遺憾。」最讓外界看傻眼的是，韓國隊在八強賽面對多明尼加時，是毫無招架之力地在7局被狂灌10分「提前扣倒」；反觀日本隊，則是與委內瑞拉一路鏖戰、互有領先，最終才在比賽後段遭逆轉惜敗，兩場比賽的內容與展現出的實力有著巨大的落差。儘管事實擺在眼前，《體育朝鮮》卻在文章結尾諷刺地總結道：「正因為日本隊擁有了比韓國隊還要強大的戰力，卻依然吞下敗仗，想必他們現在的失望感，絕對比韓國還要巨大吧！」