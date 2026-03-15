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▲種子達人蔡淑貞志工向遊客解說種子奧秘。（圖／高市府觀光局提供）

響應植樹節，壽山動物園14日特別舉辦「森植我心 構築自然力」活動，將園區兒童牧場打造為「自然實驗室」。活動結合植物生態導覽、傳統工藝體驗及創意手作，讓大小朋友透過觀察、觸摸與創作，深入認識植物生命力；在歡樂氛圍中播下愛護大自然的種子。觀光局長高閔琳表示，響應聯合國永續發展目標（SDGs），透過寓教於樂的節慶活動設計，讓遊客親近壽山動物園的動物，也能認識園區植物，本次活動攜手「財團法人辜嚴倬雲植物保種中心」進行「重瓣彎子木」異地復育，也為2050淨零目標貢獻心力。壽山動物園今年植樹節活動亮點多元，現場展示各式植物種子，並由志工解說縱橫古今的無患子、可製作蠟燭的烏桕及種子飛行等知識，啟發遊客對自然科學的好奇心。在志工引導下，大小朋友親身體驗構樹樹皮變身布料的傳統工藝，感受植物資源的多元應用與智慧。現場邀請親子利用樹枝與樹葉進行創意拼貼，打造專屬秋葉皇冠，變身森林王子與公主，讓孩子在創作過程中學習珍惜自然素材，體會與自然共生的美好關係。壽山動物園除照養園區動物、收容救治野生動物，亦經常舉辦實體活動；目前也在狐獴展場架設4K直播影像設備，歡迎民眾至「高雄旅遊網YT」免費觀看狐獴可愛模樣。此外，誠摯歡迎喜愛動物，想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列，並按讚追蹤「壽山動物園」臉書、IG粉絲團，即時關心動物日常！詳情請上「壽山動物園」臉書粉絲團 查詢。