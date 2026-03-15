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古巴中部城市14日爆發示威，民眾上街向當地執政黨共產黨的總部丟石頭、焚燒文件，共5人被捕。據美聯社報導，古巴政府透過官媒表示，14日發生在中部城市莫龍（Moron）的破壞行為，是針對共產黨總部，另有一小群人投擲石塊並放火焚燒接待處的家具。社群媒體流傳畫面顯示，抗議群眾高喊「打倒共產主義」、「自由」等口號，向地方政府大樓扔石頭，把黨部電腦設備及文件搬到街上焚毀，有人點燃樹枝丟進辦公大樓。社群媒體上流傳的影片顯示，一間藥局和一間商店也受到影響。古巴政府表示，其內政部已對此案展開調查，共有五人在此次示威活動中被捕。過去幾週古巴全國多地出現輪流停電，首都哈瓦那一天停電長達 15 小時，民眾開始在夜間敲打鍋碗瓢盆，高喊「打倒共產黨」等口號，宣洩長時間停電、缺乏物資的不滿。BBC報導，隨古巴全島遭受輪流停電，食物、燃料和藥品短缺困擾，以及美國長期石油封鎖，古巴民眾的不滿情緒正在逐漸升高。此次針對共產黨黨部的示威行動，在當地是極為罕見的公開表達異議行動。古巴共和國國家主席兼古巴共產黨中央委員會第一書記卡內爾（Miguel Díaz-Canel）表示，儘管示威者的訴求與抱怨是「正當的」，但「威脅市民安寧的暴力與破壞行為」將不會被容忍，可以理解長時間的停電引發痛苦與煎熬，並將責任歸咎於美國的封鎖在近幾個月來「殘酷地加劇」。這場抗議行動發生在哈瓦納政府證實與美國正在進行談判，試圖透過對話尋求解決方案的數小時後。卡內爾13日在全國演說中表示，由於美國封鎖石油，古巴已經三個月沒有任何燃料進入。古巴目前依靠天然氣、太陽能和火力發電廠，燃油和柴油的耗盡迫使兩座發電廠關閉，並限制了太陽能的發電量。最近的一次停電被歸咎於一家火力發電廠的鍋爐損壞，這導致了古巴電網的崩潰。