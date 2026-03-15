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泰國對美貿易順差在短時間內急速擴大，引發產業界對潛在貿易摩擦的高度警戒。泰國工業總會（FTI）近日指出，隨著對美出口激增，泰國電子產品與半導體產業可能面臨美國依據《1974年貿易法》第301條款展開調查甚至祭出關稅措施的風險。對高度依賴出口的泰國經濟而言，一旦美方採取貿易制裁，恐對科技產業與整體出口動能帶來明顯衝擊。根據《Krungthep Turakij》報導，泰國工業總會主席Kriengkrai Thiennukul指出，泰國在美國貿易逆差榜上的位置一年內迅速上升，已從第11位躍升至第7位。數據顯示，2025年泰國對美國的貿易順差從2024年的約450億美元（約新台幣1.431兆元），大幅增加至超過710億美元（約新台幣2.257兆元），增幅達260億美元（約新台幣8268億元），被形容為「異常快速」的成長。這樣的變化讓泰國成為美方關注的主要貿易夥伴之一，也使相關出口產業面臨更高的政策不確定性。產業界分析，順差突然擴大的重要原因之一，是企業出現「提前出貨」（front-loading）現象。部分出口商擔心美國未來可能加徵關稅或採取貿易報復措施，因此選擇在政策生效前加快出貨速度，將產品提前運往美國市場。這種策略短期內推高出口與貿易順差數字，但也讓統計數據出現不尋常的急速成長。目前最受關注的產品，集中在泰國科技製造業的核心領域，包括硬碟、印刷電路板、智慧電子設備，以及半導體與晶片等產品。泰國長期是全球電子供應鏈的重要製造基地，多家跨國企業在當地設廠，使得電子與電腦零組件成為泰國出口的關鍵支柱。由於這些產品同時也是美國科技產業的重要供應來源，一旦遭到調查或課徵關稅，全球供應鏈也可能受到牽動。《1974年貿易法》第301條款，是美國政府用來調查並反制「不公平貿易行為」的重要工具。若美方認定其他國家的政策或產業措施損害美國企業利益，政府可對相關產品加徵關稅、限制進口或採取其他貿易制裁。過去美中貿易戰期間，美國便曾多次援引301條款對中國商品加徵關稅，因此這項機制被視為美國貿易政策中最具影響力的工具之一。面對潛在調查風險，泰國產業界已呼籲政府及早與美國展開溝通。泰國方面計畫向美國貿易代表署說明，順差擴大的主要原因與全球供應鏈重組有關，而非不公平貿易措施。許多對美出口產品其實由在泰國設廠的美國跨國企業生產，相關利潤與產業利益最終仍回流美國企業與股東。希望藉此說明，泰國並未透過政策補貼或非市場手段擴大出口。官方數據顯示，美國約占泰國整體出口的18%以上，電子產品、汽車零件及機械設備都是主要出口項目。由於出口對泰國經濟成長至關重要，任何來自美國的關稅或貿易限制，都可能對經濟復甦帶來壓力。部分研究甚至估計，若美國大幅提高關稅，泰國出口可能損失70億至80億美元（約新台幣2226億至2544億元）。因此，泰國政府近年也試圖透過增加自美國進口商品、降低部分關稅，以及擴大雙邊貿易合作等方式，緩解貿易順差問題，避免與美國出現更嚴重的貿易摩擦。在全球供應鏈重組與地緣政治緊張的背景下，泰國電子與半導體產業雖然受惠於產業轉移，但也同時面臨更複雜的國際貿易風險，未來如何在維持出口競爭力與避免貿易衝突之間取得平衡，將成為泰國經濟政策的重要課題。