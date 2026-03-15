2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）8強戰今（15）日落下帷幕，衛冕軍日本隊以5：8遺憾負於委內瑞拉，止步八強。賽後，根據《日刊體育》報導，日本隊領袖大谷翔平（Shohei Ohtani）雖然難掩失利的不甘，但他也首度鬆口表示，對於2028年洛杉磯奧運（LA28）充滿鬥志，他認為這是一次全新的挑戰。
大谷翔平：代表國家隊出戰是我的願望
大谷翔平在今日賽後接受媒體採訪時，針對2028年奧運重返洛杉磯的議題做出了正面回應。他坦言：「對於代表國家隊出賽，我當然很有興趣。比起復仇，我更覺得這是一場新的挑戰。」
雖然大谷也謙虛地表示：「我不知道屆時自己會以什麼樣的形式（二刀流或單一身份）獲選參賽，也不確定未來的狀況，但我會集中精力在每一次的機會，希望能再次挑戰世界之巔。」
數據傲視群雄 大谷卻成最後出局數
本屆WBC賽事中，大谷翔平展現了世界第一強打的風采。今日對戰委內瑞拉的第一打席，他便擊出個人大會第3號全壘打。總計他在出賽的4場比賽中，留下13打數6安打、打擊率4成62、3支全壘打以及7分打點的驚人成績。
然而，在今日9局下半日本隊落後3分的絕望時刻，大谷在兩人出局後擊出游擊上方小飛球，不幸成為本場比賽最後一個出局數。當球落入游擊手手套的那一刻，大谷仰天長嘆，宣告了日本隊衛冕之路的終結，這也成為他誓言在洛杉磯奧運「雪恥」的最大動力。
由於2028年奧運將在大谷翔平現效力的「洛杉磯」舉行，對於身為道奇隊當家球星的他而言，這不僅是主場作戰，更是奪回「世界第一」頭銜的最佳舞台。隨著委內瑞拉與多明尼加今日率先搶下奧運門票，大谷的參賽宣言無疑為正處於失落情緒中的日本球迷，注入了一劑強心針。
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大谷翔平在今日賽後接受媒體採訪時，針對2028年奧運重返洛杉磯的議題做出了正面回應。他坦言：「對於代表國家隊出賽，我當然很有興趣。比起復仇，我更覺得這是一場新的挑戰。」
雖然大谷也謙虛地表示：「我不知道屆時自己會以什麼樣的形式（二刀流或單一身份）獲選參賽，也不確定未來的狀況，但我會集中精力在每一次的機會，希望能再次挑戰世界之巔。」
數據傲視群雄 大谷卻成最後出局數
本屆WBC賽事中，大谷翔平展現了世界第一強打的風采。今日對戰委內瑞拉的第一打席，他便擊出個人大會第3號全壘打。總計他在出賽的4場比賽中，留下13打數6安打、打擊率4成62、3支全壘打以及7分打點的驚人成績。
然而，在今日9局下半日本隊落後3分的絕望時刻，大谷在兩人出局後擊出游擊上方小飛球，不幸成為本場比賽最後一個出局數。當球落入游擊手手套的那一刻，大谷仰天長嘆，宣告了日本隊衛冕之路的終結，這也成為他誓言在洛杉磯奧運「雪恥」的最大動力。
由於2028年奧運將在大谷翔平現效力的「洛杉磯」舉行，對於身為道奇隊當家球星的他而言，這不僅是主場作戰，更是奪回「世界第一」頭銜的最佳舞台。隨著委內瑞拉與多明尼加今日率先搶下奧運門票，大谷的參賽宣言無疑為正處於失落情緒中的日本球迷，注入了一劑強心針。
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