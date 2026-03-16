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▲謝岱穎指出，中繼投手伊藤大海遭到三分砲重擊是比賽轉捩點，他當天的狀況明顯不佳，直球均速較日職季賽正常水準的150公里掉了約5公里。（圖／美聯社／達志影像）

▲井端監督雖然棒球素養與個人能力不差，但在凝聚球隊成為「最完整強隊」的人格特質與領導魅力上，仍有些微落差。（圖／美聯社／達志影像）

日本武士隊在2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強賽中不敵委內瑞拉，無緣晉級四強，引發球迷熱烈討論。對此，知名球評謝岱穎提出深入解析，直指這場比賽的結果「並不算爆冷」，並從陣容實力、球員狀態、規則適應以及教練團領導風格等4大面向，點出日本隊落敗的致命傷。謝岱穎點出，評估球隊戰力應看大聯盟選手的「含金量」。委內瑞拉陣中組成的菁英打線與最強投手群，整體實力已達到大聯盟等級。反觀日本隊，雖然本屆大聯盟選手相對較多，但仍有不少主力來自日本職棒（NPB）一軍。日職明星球員的實力是否能與大聯盟選手完全畫上等號，存在很大爭議。因此，面對大聯盟等級的委內瑞拉，日本隊整體戰力並未佔據絕對優勢。在比賽細節上，日本隊明顯受到「投球時鐘」新規的影響，在適應與習慣上產生落差，處於不利局面。球員個人狀態更是最大敗筆。謝岱穎指出，中繼投手伊藤大海遭到三分砲重擊是比賽轉捩點，他當天的狀況明顯不佳，直球均速較日職季賽正常水準的150公里掉了約5公里，落差極大。此外，先發大將山本由伸似乎還停留在「春訓狀態」，無論是先前對戰中華隊時的控球，還是八強賽的壓制力，都與去年季賽及世界大賽的表現有段差距。打線方面，儘管頂替上陣的佐藤輝明以及代替受傷栗原陵矢的森下翔太有不錯的發揮，但陣中核心重砲岡本和真與村上宗隆的狀態相當低迷，導致日本隊整體打線缺乏連貫性，無法有效串聯攻勢。最後，謝岱穎將現任監督井端弘和與前任監督栗山英樹進行了對比。他認為，栗山英樹作為大谷翔平的恩師，具備極高標的個人特質，對選手個性與人性的掌握非常全面，能夠將球隊完美整合並發揮超乎想像的戰力。相比之下，井端監督雖然棒球素養與個人能力不差，但在凝聚球隊成為「最完整強隊」的人格特質與領導魅力上，仍有些微落差。