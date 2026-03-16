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▲曾豪駒、林岳平、高志綱、彭政閔、王建民、張建銘、陳江和與高國輝，在所屬母隊裡都有教練職務在身，要從這些班底內尋找接班人來出任國家隊專任教練，難度很高也不切實際。（圖／読売新聞社提供）

▲2024年世界12強賽奪冠後，由於緊接著2025年的經典賽資格賽與今年的經典賽，密集的國際賽事才讓情蒐小組可以延續組成。（圖／取自蔡其昌臉書）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

今年的世界棒球經典賽，台灣雖然八強止步，但預賽戰績2勝2敗，與上一屆經典賽戰績相差不遠，甚至在比賽的內容更進步，在最後的關鍵戰役於延長賽擊敗韓國，感動許多台灣球迷的心。不過在這屆的經典賽之後，負責組訓的中職各單位即將解編，包括會長任期屆滿、國家隊總教練曾豪駒退任、國家隊培訓統籌教練陳瑞昌合約到期等人事問題，而後續台灣要面臨2028年的洛杉磯奧運資格爭取，國家隊還需要做哪些準備？值得大家來探討。經典賽國家隊總教練曾豪駒，在本屆賽事完成後表示，將跟著母隊的老將陳冠宇一樣從國家隊裡畢業。曾豪駒在完成世界12強賽率隊奪冠後，就有不再擔任國家隊總教練的想法，但當時台灣才剛拿下世界12強冠軍，且隨即要面臨經典賽資格賽，因此在中職託付且母隊樂天桃猿同意下，才繼續執掌國家隊兵符。曾豪駒認為，國家隊還是需要專任的總教練，「這樣有時間可以去觀察各個球員，對於接下來的國際賽能夠提前規劃藍圖，是一個正面的方向。」然而實務上來看，近幾年國家隊教練團的組成，是過往2000年至2015年的黃金世代，而這些教練，包括曾豪駒、林岳平、高志綱、彭政閔、王建民、張建銘、陳江和與高國輝，在所屬母隊裡都有教練職務在身，要從這些班底內尋找接班人來出任國家隊專任教練，難度很高也不切實際，因為這些教練都是過往名將，也是其所屬球隊重點栽培的教練人選。再者，若要從這些教練的所屬是代裡挑選國家隊專任教練，名氣不夠或沒有執教經歷的也難服眾；有名氣或一定資歷的，可能也有其他工作或是想多陪伴家庭。就算有爭取到設置國家隊專任教練的資源，在實際選才上有困難處。因此接下來更符合目前台灣球界的狀態的選擇，也許設置國家隊GM、維持先前國家隊統籌教練職務的規劃會是更實際的作法。先前的世界12強賽跟近期的經典賽，已證明了掌握球員狀況，對於國家隊成員臨場的表現有一定助益；且在國家隊總教練若有其他職務無法實際到場觀察時，有專職人選幫忙蒐集資料與判讀狀況，對接下來的球員大名單、集訓邀請與最終選擇幫助很大。國家隊專任總教練或許是最終目標，但在內外都尚未達成此條件時，維持內部輔助角色或許是最佳解。從2019年世界12強棒球賽開始，中職在一級國際賽的組訓上，安排了情蒐小組作為國際賽資料的蒐集分析。然而情蒐小組每一次的組成，都是為了單次任務的安排，2019年的世界12強賽、2020東京奧運資格賽、2023年的世界棒球經典賽等重要賽事皆是如此規劃。直到2024年世界12強賽奪冠後，由於緊接著2025年的經典賽資格賽與今年的經典賽，密集的國際賽事才讓情蒐小組可以延續組成，後續的成效明顯可見，因此情蒐小組的常態化是刻不容緩。舉例來說，2024年世界12強賽與今年經典賽，連2屆重大賽事擊敗韓國，這樣的成果絕非偶然。若非情蒐小組的常態化設立，延續資料蒐集與解析，讓後勤人員與國家隊教練團跟球員，能夠更瞭解以韓職球員為主體組成的韓國國家隊狀態與投打習性，再加上包括亞冠賽在內的連續3個國際賽事連續對戰，球員與後勤熟悉感增加，才創造出接連的對戰優勢，好在關鍵戰役裡取得勝利。而接下來的洛杉磯奧運資格，韓國仍是亞洲名額裡的勁敵，延續資料蒐集是必須安排。以中職現有成員來說，情蒐小組除了統籌教練陳瑞昌之外，亦有資深紀錄組幹部與高層負責情蒐計畫。但中職維持聯盟內部運作就已不易，情蒐小組從過去到現在近期，都有外部聘僱人員來執行任務，或是與外部單位合作的計畫運作。但這畢竟還是屬於專案計畫，而非長期的常態性設置，若中職持續想要維持國家隊的好表現，除了需要自行投入情蒐小組的運作經費，也需要政府從單項賽事的補助變成固定的每年補助，才可以讓情蒐小組成為每一年都持續存在的單位。除了以上的團隊後勤運作，在本屆經典賽可看到，高階國際賽裡決定勝負的關鍵是球員的個人能力，與團隊球員戰力的深度。劍拔駑張的國際賽場上，球員需要在短期拿出最佳表現，而教練也需要明快的調度好讓對手難以反應，球速更快、轉速更好、旋轉效率更佳、變化球位移更大的投手，與揮棒速度、擊球力量、跑速跟臂力更好的野手，是最終國際賽場上能夠贏球的關鍵要素。現在是強力棒球的時代，教練的臨場決斷或許能改變比賽節奏，但球員是最終決定勝負的主角。這次經典賽已看到台灣球員的能力提升，直球的均速與品質、守備的穩定性、擊球初速的力量呈現，都比起上一屆經典賽有明顯進步，但距離世界列強的頂尖水準仍有一段距離。除仰賴旅外球員加入提升團隊戰力，中職球團與球員需要持續的投入運科訓練，才能夠讓整體的球員深度提升。而現在許多球隊都有在球季後提供球員赴外進修的管道，對於整體球員能力加強來說是好事，但更需要長期延續及球隊所屬教練團的認同，讓整個系統在賽季裡持續下去。另外在國家隊集訓期間，後勤能否給予球員所需的調整環境同樣重要。過去中職組訓時，集訓所需器材是與外部廠商合作租借；這次在國訓中心集訓，訓練環境雖然備受球員肯定，但其他運科器材不完全有跟上外部訓練機構的規模。因此未來國家隊集訓，不論是像過去的在台灣中南部某個球場內集訓，或是再延續與國訓中心配合，中職都需要先規劃好整個訓練環境與所需器材的架構，才能讓這些不斷與國際先進訓練接軌的球員，進到國家隊集訓後也能維持一樣的訓練，持續提升個人能力好在比賽裡搶勝。