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美國與伊朗戰爭持續進行，美軍日前轟炸伊朗重要石油出口碼頭哈爾克島（Kharg Island），美國中央司令部也公布B-52轟炸機起飛，以及襲擊哈爾克島的畫面。美國中央司令部（CENTCOM）15日發布影片，一架美國空軍B-52同溫層堡壘轟炸機（Stratofortress）在夜間升空，執行史詩怒火行動，「美軍的打擊行動難以預測、變化多端、果斷有力」。另一段影片中，中央司令部表示，美軍持續削弱伊朗軍事能力。畫面顯示，伊朗境內多個目標遭命中爆炸。美國13日美軍對伊朗原油出口樞紐哈爾克島發動空襲。美軍隔日說明，對哈爾克島上的90個軍事目標進行精準打擊，但保留石油基礎設施。川普也在接受美媒電訪時表示，美軍空襲已重創哈爾克島，「我們可能會再打它幾次，只是好玩（just for fun）。」此前有英媒披露，美軍部隊持續從英國費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）起飛前往中東戰區，B-52同溫層堡壘轟炸機也在進行整備，地面工作人員正在裝載巡弋飛彈，並把彈藥裝載至B-1轟炸機。