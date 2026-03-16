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球隊名稱 傷病球員總薪資 (USD) 占總薪資比例 金州勇士 193,475,657 93.11% 費城 76 人 160,228,994 81.98% 孟菲斯灰熊 108,537,615 80.70% 猶他爵士 116,091,998 78.08% 薩克拉門托國王 132,287,965 68.82% 布魯克林籃網 80,196,762 62.89% 芝加哥公牛 91,270,750 51.51% 印第安納溜馬 93,657,954 51.03%

NBA美國職籃（National Basketball Association）賽場激戰連場，西區季後賽與附加賽的版圖發生顯著變化。在洛杉磯湖人、休士頓火箭、丹佛金塊及明尼蘇達灰狼四支強權互換排位的同時，處於傷兵困擾中的金州勇士隊雖然遭遇四連敗，卻意外收到沙加緬度國王爆冷擊敗洛杉磯快艇的「大禮」，讓附加賽席次的競爭再添變數。今日最震撼的一戰莫過於湖人主場迎戰金塊。比賽末節剩6秒時，湖人仍落後3分，金塊為防範三分球採取「點火戰術」，將里夫斯（Austin Reaves）送上罰球線。不料里夫斯展現高超球商，第二罰刻意不進並自搶籃板拋投得手，神奇將比賽拖入加時。延長賽末段，唐西奇（Luka Doncic）在最後0.5秒後仰跳投絕殺，湖人終場以127：125險勝金塊。唐西奇全場轟下30分11籃板13助攻與3阻攻；里夫斯則挹注32分。湖人贏球後拿下4連勝，戰績提升至41勝25負，排名從西區第四升至第三。今日西區前八名中，有四支球隊排名發生變動，湖人與火箭交換，湖人升至第3，火箭退至第4；灰狼與金塊排名交換，灰狼憑藉愛德華茲（Anthony Edwards）狂飆42分擊敗勇士，升至西區第5；金塊負於湖人後跌至第6。馬刺穩坐第二，文班亞馬（Victor Wembanyama）砍下32分12籃板領軍擊敗黃蜂，馬刺戰績49勝18負持續鞏固西區次席。勇士隊今日雖然以117：127不敵灰狼慘遭四連敗，且陣中傷兵薪資高達1.93億美元（佔比 93.11% 居聯盟第一），但競爭對手快船卻在主場爆冷以109：118負於西區墊底的國王。這份「大禮」讓排名第九的勇士與第八名的快船差距縮小至1.5場勝差，在柯瑞（Stephen Curry）等人長期缺陣的情況下，勇士仍保有衝擊前八名、脫離附加賽泥淖的微弱希望。根據最新數據統計，金州勇士隊正陷入前所未有的傷病黑洞，其傷員總薪資高達1億9347萬5657美元，佔全隊總薪資比例驚人的 93.11%，這項數據位居聯盟第一，等同於球隊幾乎所有核心預算都消耗在病榻上，這也直接反映在近期勇士隊艱困的戰績上。除了勇士隊外，東區強權費城76人也深受其害，傷兵薪資超過1.6億美金，佔比高達81.98%。值得注意的是，西部黑馬薩克拉門托國王與曼菲斯灰熊同樣面臨嚴峻考驗，傷兵薪資佔比分別為 68.82%與80.70%。