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中東戰火持續延燒，泰國部分加油站接連出現「售完」告示，引發外界擔憂。對此，泰國政府官員緊急出面說明，強調燃油儲備相當充裕，目前原油存量足以支應96天用量，加油站售罄完全是民眾恐慌性搶購所造成，與實際供應量無關，呼籲國人不必跟風囤油。泰國財政部長艾尼提指出，民眾擔心油價即將調漲，紛紛湧向各地加油站拼命加滿，但這些零售油站本來就不設緊急儲備，一旦短時間內湧入大量車輛，很快就會見底。公共運輸業者也是推波助瀾的原因之一，由於零售泵的柴油價格遠低於他們平常向供應商進貨的價格，不少業者趁機大量採購囤積，加劇供需失衡的局面。加上政府的柴油凍漲措施即將到期，讓這波搶購潮在最後幾天衝到最高點。泰國能源事業廳廳長薩拉吾表示，泰國的原油儲備量相當於96天的正常用量，燃油供應根本沒有短缺問題。他說，目前已加快燃油配送速度，要讓告急的油站儘快補貨恢復正常。泰國國家石油公司執行長空格拉邦也出面說明，該公司的原油採購管道遍及全球，不僅限於局勢動盪的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）周邊港口，美國、拉丁美洲與西非都是可替代的進貨來源。他強調，泰國國內的煉油產能完全足以應付本地需求，民眾大可放心。