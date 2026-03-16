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一名涉嫌多起殺人案的泰國職業殺手，為躲避通緝竟在深山裡的大樹上蓋起樹屋藏身，靠著定期下山補給過活。警方掌握其行蹤規律後埋伏等待，趁他下山採買食物時將其逮捕，並在身上及樹屋內起獲槍械與彈藥。據泰國《清萊時報》報導，警方於12日逮捕51歲的通緝犯戈明，綽號「米·昌克朗」。他涉嫌多起預謀殺人案，法院早已對其發出逮捕令，但他一直潛逃在外，躲入卡利亞納米（Kalyanamit）洞山深處。警方研判戈明不時需要下山補充糧食與物資，於是部署監控守候。掌握其下山時機後，執法人員迅速上前將其制伏，並依逮捕令核對身份確認無誤。搜身過程中，警方在他身上查獲一把11毫米手槍及數發子彈。戈明落網後供稱，他一直住在山上，並在一棵大樹的高處自行搭建了樹屋棲身。警方押送他返回現場勘查，發現樹屋位置極高，極難被發現，屋內還藏有一把長管霰彈槍及更多彈藥。訊問期間，戈明坦承自己一生大半時間都以職業殺手為業，多年來受害者不計其數，殺人總數超過10起。他說，每次任務酬勞從數10萬泰銖不等，但因長年逃亡，這些錢從未能好好留住。他也透露，數年前曾因一起村長遭殺案入獄服刑8年，出獄後卻又重操舊業，繼續接單行凶。戈明還說，他有一名前雇主擔心他成為累贅，曾另派殺手追殺他滅口，迫使他躲入更深的山林中。沒想到最終還是在下山補給時被警方盯上，就此落網。目前警方正重新調閱相關舊案資料，案件調查仍在持續進行中。