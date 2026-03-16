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▲侍日本總教練井端弘和的妻子河野明子，過去是朝日電視台的知名主播。（圖／翻攝自日網）

娶到美女主播 球迷笑稱「最會娶老婆」

▲河野明子（如圖）是在採訪井端弘和時，2人才相識相戀。（圖／翻攝自德永有美IG@yumi_tokunaga.official）

河野明子婚後離開主播台 被讚「賢妻」

▲日本以5：8負於委內瑞拉，日本隊總教練井端弘和（Hirokazu Ibata）在賽後新聞發布會上鞠躬道歉，為戰敗負責。（圖／美聯社／達志影像）

井端弘和接國家隊 日本球迷全傻眼

2026年世界棒球經典賽（WBC）日本隊昨（15）日不敵委內瑞拉提前於八強賽遭到淘汰，寫下隊史在經典賽最差戰績，賽後日本隊監督井端弘和主動宣布引咎下台，辭去日本國家隊總教練一職，為本屆戰績負責，這位曾是日本職棒名游擊手的教頭，在帶隊止步後坦言結果令人遺憾，也向球迷致歉，消息曝光後迅速登上日本體育新聞版面。而井端弘和的美女主播妻子河野明子也引發討論，當年她為愛離開主播台，被不少球迷、網友笑稱：「井端弘和真的很會娶老婆！」井端弘和引咎辭職後，他的私生活同樣備受討論，其中最常被球迷提起的就是他的妻子河野明子，她過去是朝日電視台的知名主播，曾主持《ニュースステーション》、《報道ステーション》等新聞節目，在日本主播圈人氣與外型兼具。2人是井端弘和仍效力中日龍時因棒球採訪認識，2008年步入婚姻，當時日本媒體報導都給予祝福，不少球迷甚至笑稱：「井端不只守備一流，連挑老婆也很有眼光！」讓他被戲稱是「最會娶老婆的職棒球員之一」。河野明子在結婚後作出重大決定，她原本在新聞界發展順利，但2009年3月便從朝日電視台辭職，之後幾乎完全淡出演藝與媒體圈，日本媒體形容她是典型的「賢妻型」人物，婚後主要支持丈夫的棒球生涯並照顧家庭。這段「職棒球員×女主播」的婚姻，在日本體育文化中十分常見，例如松坂大輔與柴田倫世等組合，因此當年井端與河野結婚時，也被球迷視為一段相當夢幻的職棒戀情。井端退役後常以球評與解說身分登上電視節目，條理清晰、口條穩定的表現也讓不少球迷印象深刻。日本網路甚至流傳一個玩笑：「井端是唯一一個在家裡有主播訓練說話的球員。」2023年井端弘和接任日本國家隊監督時，日本論壇也出現不少典型吐槽留言，例如：「欸？怎麼是井端」、「怎麼突然找了一個這麼低調的人」，不少球迷雖然感到意外，但也認為他形象沉穩、媒體應對能力強，很適合國家隊教頭角色。如今井端弘和先是在2024年世界棒球12強賽以亞軍作收，加上經典賽創下隊史最差紀錄，井端弘和辭職也再度成為日本棒球圈討論焦點。