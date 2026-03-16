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伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）自繼位後一直神隱，僅透過官媒發表所謂的聲明，有傳言指他其實在228的美以空襲中受了重傷，失去一條腿、器官受損，陷入昏迷。據中東媒體踢爆，穆吉塔巴已被秘密送往莫斯科接受腿部手術，還是由俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）親自安排。根據科威特媒體《Al-Jarida》報導，熟悉穆吉塔巴的消息人士透露，他已被俄羅斯軍用飛機秘密送往莫斯科，在蒲亭的官邸接受手術，術後正在一家私人醫院接受治療。之所以送他去俄羅斯，是因為穆吉塔巴在228空襲後受傷，需要設備齊全的醫院、密切的後續治療和特殊監測，但因為美國、以色列持續轟炸，以色列還宣布將以新任最高領袖為目標的情況下，伊朗無法提供這些活命的環境條件。消息人士聲稱，俄羅斯總統蒲亭上週四與伊朗總統通話時，提議讓穆吉塔巴去俄國治療，伊朗高層認真考慮後同意了這項建議。英國《太陽報》在《Al-Jarida》率先報導此事後進行追蹤，獲得另一位消息人士轉發的一則短訊，內容稱穆吉塔巴的腿被炸斷，肝臟或胃也破裂，處於昏迷狀態。《太陽報》認為，隨著伊朗不斷襲擊鄰國，導致石油和天然氣價格飆升，還因為疑似使用AI編輯穆吉塔巴的影像而受到抨擊，這些跡象似乎都印證了伊朗現在由「幽靈阿亞圖拉」統治的說法。原文連結：