美國總統川普（Donald Trump）15日接受《金融時報》專訪時，威脅若盟友不協助打通荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），北約（NATO）將面臨「非常糟糕」的未來，形同向歐洲國家發出明確訊號，要求他們加入打擊伊朗的行動。他也點名中國，說不排除推遲月底的川習會，以敦促北京幫助疏通這條重要的運輸水道。
根據《金融時報》報導，川普日前剛呼籲中國、法國、日本、韓國、英國，一起參與荷姆茲海峽的軍艦護航行動，以打通全球1/5石油運輸須經過的要道，強調既然這些國家都嚴重依賴來自波斯灣的石油，就應該幫忙確保那裡不會發生任何不好的事，若遲遲收不到回應，或者回應是負面的，將對北約的未來非常不利。
按照川普的說法，要有人清除伊朗沿岸的一些不法分子，暗示歐洲部隊或其他軍事力量，應除掉那些在波灣使用無人機和水雷製造麻煩的伊朗人：「我們正在嚴厲打擊他們....他們除了在海峽製造點小麻煩之外，已經無計可施了，但這些受益者也應該幫忙。」
川普表示，希望中國也能幫助疏通海峽，以便他如期前往北京，與習近平舉行峰會，因為等到見面時再說就太晚了，2週的時間太久了：「我認為中國也應該提供幫助，因為它90%的石油都來自荷姆茲海峽。我們可能會推遲（川習會）。」然而，川普並沒有說明要延後多久。
川普還罵了英國，明確表達對英國的不滿，直言英國被認為是美國的頭號盟友、合作時間也最長，卻不願幫助美國，只會在美國大致消除伊朗的威脅能力後，才說要派2艘船去：「我們需要這些船是在『取得勝利之前』，我一直認為北約就是在搭便車，只有美國單方面付出。」
原文連結：Donald Trump warns Nato faces ‘very bad future’ if allies fail to help US in Iran
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按照川普的說法，要有人清除伊朗沿岸的一些不法分子，暗示歐洲部隊或其他軍事力量，應除掉那些在波灣使用無人機和水雷製造麻煩的伊朗人：「我們正在嚴厲打擊他們....他們除了在海峽製造點小麻煩之外，已經無計可施了，但這些受益者也應該幫忙。」
川普表示，希望中國也能幫助疏通海峽，以便他如期前往北京，與習近平舉行峰會，因為等到見面時再說就太晚了，2週的時間太久了：「我認為中國也應該提供幫助，因為它90%的石油都來自荷姆茲海峽。我們可能會推遲（川習會）。」然而，川普並沒有說明要延後多久。
川普還罵了英國，明確表達對英國的不滿，直言英國被認為是美國的頭號盟友、合作時間也最長，卻不願幫助美國，只會在美國大致消除伊朗的威脅能力後，才說要派2艘船去：「我們需要這些船是在『取得勝利之前』，我一直認為北約就是在搭便車，只有美國單方面付出。」
原文連結：Donald Trump warns Nato faces ‘very bad future’ if allies fail to help US in Iran
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