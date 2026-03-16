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世界一級方程式賽車（F1）上海大獎賽盛大登場，場內引擎聲震天，場外更是星光熠熠。知名男星林志穎的妻子陳若儀（Kelly）近日也現身上海賽車場，全程參與為期兩天的精彩賽事。她事後在IG分享多張現場側拍與精緻美照，感性發文紀錄這段熱血旅程，穿著超短皮裙的她，簡直比賽車女郎還辣，看不出是三個孩子的媽。身為「小旋風」林志穎的賢內助，陳若儀對賽車運動並不陌生。此次她親赴上海感受 F1 的極速魅力，不僅在賽場留下足跡，更與多位好友相聚。她在 IG 貼文中寫道：文字中流露出滿滿的感激與喜悅，照片中的她氣色紅潤、笑容滿面，展現出名模出身的優雅與自信。除了賽事本身的火熱程度，陳若儀的穿搭與保養狀態也成為話題。照片中的她即便身處人潮擁擠的圍場，依舊展現出超凡氣場與名模比例。不少粉絲紛紛留言稱讚：「最美賽車夫人！」、「氣質真的太好了」、「完全看不出是三個孩子的媽」。眾所周知，林志穎對賽車有無比的熱愛，陳若儀此次上海之行，除了是支持運動盛事，也再度體現了夫妻兩人對賽車文化的共同熱忱。雖然林志穎是否同框成為焦點，但陳若儀透過照片分享的喜悅，已讓粉絲們感受到這場賽車盛會帶來的正能量。