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▲在亞洲城市排名中，上海名列第一，曼谷第二，首爾第三，東京第四。（圖／吳紹瑜攝）

曼谷（Bangkok）作為泰國（Thailand）首都，一直都是旅客前往泰國必訪景點。近日曼谷被評為2026年全球第八佳城市及亞洲第二佳城市，根據曼谷都會行政局（Bangkok Metropolitan Administration, BMA）公布的消息，這項評比由知名雜誌《Time Out》進行，透過世界各地熟悉城市特色與文化生活的作家與貢獻者評估得出。根據此次榜單顯示，曼谷在亞洲城市中僅次於上海（Shanghai），位居第二，而清邁（Chiang Mai）則名列全球第32名，使泰國在全球城市榜單上有兩個城市入選。《Time Out》公布的2026年全球前十名城市依序為：墨爾本（Melbourne）、上海、愛丁堡（Edinburgh）、倫敦（London）、紐約（New York）、開普敦（Cape Town）、墨西哥城（Mexico City）、曼谷、首爾（Seoul）及東京（Tokyo）。在亞洲城市排名中，上海名列第一，曼谷第二，首爾第三，東京第四，香港（Hong Kong）第十五，新加坡（Singapore）第二十三。曼谷都會行政局官員表示，曼谷持續受到國際矚目，主要因其多元的都市文化，包括美食、藝術社群及音樂活動。2025年底，曼谷舉辦了大型國際藝術活動，並計畫在2026年10月再次舉辦曼谷藝術雙年展（Bangkok Art Biennale），進一步豐富城市文化日曆。此外，曼谷的國際能見度也受益於娛樂與體育活動。經過多年討論，城市將確認舉辦一級方程式賽車（Formula One）比賽，而全球音樂節「明日世界」（Tomorrowland）將於12月在鄰近的春武里府（Chon Buri Province）舉行，泰國首都則預期成為遊客與音樂愛好者的主要集結點，吸引更多國際目光。