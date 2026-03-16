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民進黨桃園市長人選仍是未知數，《鏡周刊》報導立委王義川傳出婉拒徵召，可能由曾任黨發言人、桃園區域立委、桃園市政參議等職的現法務部次長黃世杰出戰。對此，王義川今（16）日一早在立法院被問及此事時，對記者提問避而不答，臉上僅掛著淺淺微笑，並快步走進委員會。不過他隨後走出委員會，面對記者頻頻追問，他依然微笑，只說了聲：「好，謝謝！」根據《鏡周刊》昨報導，王義川曾被總統賴清德徵詢過2次，最近一次是在3月3日元宵節當天，而王義川即在那天明確表達自己無意「被納入黨內民調」、「絕對力挺黨徵召的市長人選」，等於婉拒徵召。與此同時，法務部次長黃世杰傳出接著被徵詢，且他回覆若有需要，將全力以赴。對此，王義川今早到立法院上工，遇上記者頻頻追問：「你昨天不是還幫議員掃街嗎？」、「你不是都努力2年了？」、「你看好黃世杰嗎？」、「會希望賴總統也再來談一下嗎？」、「有徵詢您的意見，您沒有意願嗎？」，不過他全程不發一語，僅在最後一刻說了一聲：「好，謝謝！」