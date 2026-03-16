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伊朗最高精神領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei），15日深夜又在社群平台發文，重申伊朗無論如何都將向敵人索取賠償。綜合外媒報導，穆吉塔巴這篇聲明是在Telegram上發布的，威脅若敵人拒絕賠償，伊朗將沒收相應價值的資產；如果無法沒收，則伊朗將摧毀敵人同等價值的資產。以色列和美國在上月28日聯手襲擊了德黑蘭和其他伊朗城市，造成時任伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及多名軍政高層身亡，伊朗隨即發動了多輪飛彈和無人機攻擊，目標鎖定以色列和美國在中東的基地、資產，並波及波斯灣諸國。3月8日，伊朗專家會議宣布哈米尼次子穆吉塔巴當選為伊朗新任最高領袖，伊朗官媒並在上週四發布他就任以來的首次公開講話，強調伊朗會繼續戰鬥，他本人卻始終沒有親自露臉。科威特媒體《Al-Jarida》引述熟悉穆吉塔巴的消息人士爆料，他已被俄羅斯軍用飛機秘密送往莫斯科接受手術，術後正在一家私人醫院接受治療。美國總統川普15日表示，穆吉塔巴「可能已經離世」，不過他的死活無關緊要，因為伊朗基本上已經群龍無首，還說如果穆吉塔巴仍活著，他能為國家做的一個明智之舉就是投降。原文連結：