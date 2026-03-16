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NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽今（16）日持續進行，密爾瓦基公鹿在主場迎戰印第安納溜馬。儘管公鹿面臨背靠背作戰的體力挑戰，但在當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）復出領軍下，公鹿於第三節轟下單節40分逆轉局勢，最終以134：123擊敗溜馬。公鹿不僅終結了近期4連敗，本賽季更完成對溜馬的4場橫掃，而溜馬則深陷泥淖，慘吞13連敗持續在聯盟墊底。過去四場苦吞連敗的公鹿，今日字母哥的復出無疑成為及時雨。他全場展現禁區主宰力，僅打三節便交出31分、14籃板、8助攻的準大三元。在字母哥的威力下，公鹿全隊火力全開，共有六人得分達雙位數，其中波提斯（Bobby Portis）貢獻29分、10籃板的雙十數據，羅林斯（Ryan Rollins）也挹注了20分、7助攻。溜馬今日雖然缺少了哈利伯頓（Tyrese Haliburton）與席亞康（Pascal Siakam）兩大核心，但開賽表現還是有一定的韌性。內史密斯（Aaron Nesmith）今日手感燙到發紫，上半場就狂砍24分，率領溜馬一度取得10分領先，並以65：62領先進入下半場。然而進入第三節，比賽風雲變色。公鹿發動猛烈反撲，單節轟下本季新高的40分，徹底撕裂溜馬防線。進入末節初，公鹿憑藉一波流攻勢將分差拉開至122：103的19分大幅領先，徹底終結比賽懸念。溜馬內史密斯最終雖寫下生涯新高32分，但球隊仍難逃連敗厄運。全場比賽公鹿方面毫無疑問地由字母哥轟下全隊最高的31分、14籃板、8助攻，波提斯也有29分10籃板的演出，羅林斯20分7助攻、特納（Myles Turner）13分、普林斯（Taurean Prince）13分。溜馬方面，內史密斯轟下全場最高，同時也是他生涯新高的32分，赫夫（Jay Huff）16 分、沃克（Jarace Walker）14分8籃板6助攻、祖巴茨（Ivica Zubac）10分7籃板。