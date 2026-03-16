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NBA美國職籃（National Basketball Association）西區龍頭爭奪戰今（16）日上演精彩好戲，衛冕軍奧克拉荷馬雷霆坐鎮主場迎戰明尼蘇達灰狼。儘管頭號球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）前三節手感冰冷，但他在末節及時甦醒，最終繳出20分、10助攻的成績，不僅驚險將「連續得分20+」的NBA歷史紀錄推升至128場，更率領雷霆以116：103擊潰灰狼，豪取近期一波8連勝，持續以53勝15敗的戰績傲視聯盟。本場比賽亞歷山大在灰狼的嚴防下打得極為掙扎，前三節僅拿10分。進入第四節剩餘7分10秒時，他在滿場球迷的期待中再度登場。比賽結束前1分46秒，他面對愛德華茲（Anthony Edwards）命中一記高難度的後撤步跳投並造成犯規，在全場「MVP」的呼喊聲中穩穩罰進加罰，完成20分目標，將這項歷史第一的紀錄延續下去。賽後亞歷山大淡定表示：「我始終只關心如何贏球。今晚比賽打得很亂，對方防守極佳，但對我來說，最重要的始終是帶著勝利離開。如果整個賽季我都能像今晚這樣贏球，我就會是世界上最開心的人。」儘管核心成員威廉姆斯（Jalen Williams）缺陣，雷霆依然展現強大的陣容深度。霍姆格倫（Chet Holmgren）攻下全隊最高的21分並抓下9籃板；替補登場的喬（Isaiah Joe）貢獻20分，卡魯索（Alex Caruso）則繳出17分、3抄截的全能表現，成為板凳銜接火力的關鍵。雷霆在第二節一度落後達9分，上半場以47：53落後；但易籃後火力全開，第三節打出33：23攻勢反超，末節更一度領先達18分，徹底粉碎灰狼的反撲希望。灰狼方面，大前鋒蘭德爾（Julius Randle）今日打出本季代表作，以18投11中的高效率狂砍32分、7籃板及6助攻；然而，當家球星「蟻人」愛德華茲全場17投僅6中，得到19分卻出現了全場最多的6次失誤。灰狼雖在賽前對戰雷霆擁有2勝1敗的優勢，但在今日輸球後，本季對戰紀錄已被扳平。雷霆在擊敗灰狼後，近期接連戰勝尼克、勇士、金塊及賽爾提克等強敵。灰狼則將帶著41勝27敗的戰績回到主場，準備迎戰太陽、爵士與拓荒者，力求止跌回升。