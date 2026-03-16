2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）落幕後，韓國棒球界陷入了嚴峻的反省風暴。韓國媒體《中央日報》今（16）日撰文指出，韓國棒球正步上「中國足球（中超聯賽）」的後塵，由於國內聯賽過度的保護政策與高薪待遇，導致球員失去挑戰海外高水準舞台的動力，最終導致國家隊競爭力在國際賽場上全面崩盤。
「溫室效應」 高額年俸讓年輕選手安於現在
報導分析，韓國職業運動聯賽長期存在閉鎖性的保護屏障。由於對洋將上場人數有嚴格限制，本土球員即便實力未達頂尖，僅因「韓國選手」的身份就能在國內領取數十億韓元的優渥年俸。
這種結構與2010年代的中國足球超級聯賽如出一轍。當時中超靠著龐大資本吸引世界級球星，也連帶炒高本土球員身價，導致選手不願前往歐洲或南美等艱苦環境挑戰。一旦泡沫破裂，聯賽財政陷入危機，國家隊實力也隨之枯竭。韓國棒球目前正處於這種「高薪自足」的圍牆內，球員在國內被當成王公貴族對待，自然沒有理由選擇生存環境惡劣的海外挑戰。
對比日本 大谷翔平與河村勇輝勇於旅美自我挑戰
韓媒特別舉出日本選手作為對照。大谷翔平（LA Dodgers）在23歲時，為了挑戰大聯盟，甘願放棄續留日職（NPB）可能換取的高額約聘，僅以25億韓元的低廉契約金赴美。此外，目前效力 NBA 芝加哥公牛隊的後衛河村勇輝，也拒絕了國內30億韓元的續約報價，選擇領取僅 9 億韓元且必須在發展聯盟流轉的底薪合約，只為追逐最高殿堂的夢想。
反觀韓國隊在WBC面對委內瑞拉與多明尼加等強敵時，面對球速快上10公里的國際標準，最終以0：10被多明尼加提前「扣倒」淘汰。這被視為韓國「閉鎖性聯賽」泡沫崩裂的物理證據。
體制之弊 兵役特例與過度保護
首爾大學研究教授金鐘效（音譯）指出，韓國體育界的「兵役特例」與「高額年俸」構成了一個溫室般的報酬體系，將選手關在自給自足的牆內。保護政策雖然在短期內維持了國內聯賽的運作，長遠來看卻導致球員怠惰、聯賽孤立。
報導最後警告，中國足球花了20年證明這條路是行不通的，而韓國棒球正走在相同的道路上。若不拆除這些虛假的保護屏障，韓國棒球與國際水準的差距只會越來越大。
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導分析，韓國職業運動聯賽長期存在閉鎖性的保護屏障。由於對洋將上場人數有嚴格限制，本土球員即便實力未達頂尖，僅因「韓國選手」的身份就能在國內領取數十億韓元的優渥年俸。
這種結構與2010年代的中國足球超級聯賽如出一轍。當時中超靠著龐大資本吸引世界級球星，也連帶炒高本土球員身價，導致選手不願前往歐洲或南美等艱苦環境挑戰。一旦泡沫破裂，聯賽財政陷入危機，國家隊實力也隨之枯竭。韓國棒球目前正處於這種「高薪自足」的圍牆內，球員在國內被當成王公貴族對待，自然沒有理由選擇生存環境惡劣的海外挑戰。
對比日本 大谷翔平與河村勇輝勇於旅美自我挑戰
韓媒特別舉出日本選手作為對照。大谷翔平（LA Dodgers）在23歲時，為了挑戰大聯盟，甘願放棄續留日職（NPB）可能換取的高額約聘，僅以25億韓元的低廉契約金赴美。此外，目前效力 NBA 芝加哥公牛隊的後衛河村勇輝，也拒絕了國內30億韓元的續約報價，選擇領取僅 9 億韓元且必須在發展聯盟流轉的底薪合約，只為追逐最高殿堂的夢想。
反觀韓國隊在WBC面對委內瑞拉與多明尼加等強敵時，面對球速快上10公里的國際標準，最終以0：10被多明尼加提前「扣倒」淘汰。這被視為韓國「閉鎖性聯賽」泡沫崩裂的物理證據。
體制之弊 兵役特例與過度保護
首爾大學研究教授金鐘效（音譯）指出，韓國體育界的「兵役特例」與「高額年俸」構成了一個溫室般的報酬體系，將選手關在自給自足的牆內。保護政策雖然在短期內維持了國內聯賽的運作，長遠來看卻導致球員怠惰、聯賽孤立。
報導最後警告，中國足球花了20年證明這條路是行不通的，而韓國棒球正走在相同的道路上。若不拆除這些虛假的保護屏障，韓國棒球與國際水準的差距只會越來越大。
更多「2026經典賽」相關新聞。