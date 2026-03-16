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金州勇士隊官方今（16）日更新了陣中老將中鋒霍福德（Al Horford）的最新傷情。經過MRI檢查結果證實，霍福德右小腿輕度拉傷，預計將至少缺席未來一週的賽事。雖然避開了更嚴重的結構性傷勢，但在例行賽最後的衝刺階段失去這位禁區老將，對早就傷兵滿營的勇士隊的戰力佈局無疑是一大挑戰。霍福德是在日前對陣明尼蘇達灰狼隊的第一節比賽中受傷。當時他僅上場5分鐘，留下3分、1籃板的數據便提前離場。根據《舊金山標準報》記者艾默曼（Danny Emerman）報導，勇士球團決定採取謹慎觀望態度，一週後才會對他的傷勢進行重新評估。勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）向媒體強調：「針對小腿傷勢，我們絕對不會急著讓他回到場上。」考慮到霍福德已經39歲且處於職業生涯第19個賽季，球團將優先確保他能百分之百康復，預計他將錯過接下來至少5場比賽。本季以2年1200萬美元的合約加盟勇士的霍福德，是球隊重要的板凳領袖，出賽42場繳出場均8.4分、5.1籃板及1.2阻攻的穩定表現。在霍福德缺陣期間，年輕中鋒波斯特（Quinten Post）預計將獲得更多上場時間，進入前場的輪替陣容。儘管霍福德倒下，勇士隊仍將迎來多位主力回歸。柯爾表示，格林（Draymond Green）很有可能在交手華盛頓巫師一役復出，先前格林因背部痠痛缺席了對陣尼克的比賽。此外，昨日輪休的波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）與梅爾頓（De’Anthony Melton）也預計於明日回歸。波爾辛吉斯近期在有上場時間的限制下仍能高效攻下20分，而梅爾頓則是本季勇士最倚重的攻守戰力之一，場均13分創下生涯新高。