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中東局勢不穩，國際油價持續波動，日本政府16日開始釋放石油儲備，希望緩解供應緊張，穩定石油產品流通，確保經濟活動不受太大影響。根據《共同社》、《NHK》報導，日本政府16日在公報上發布了釋出民間儲備的公告，把依據《石油儲備法》要求煉油商和商社必須持有的70天儲備量下調至55天，以便動用庫存，防止汽油及其他石油產品供應出現問題。報導指出，這是自2022年俄烏衝突爆發以來、時隔4年再次動用儲備。日本政府先釋出民間儲備的15天用量，3月下旬起會再釋出國家保管的、約1個月用量。日本首相高市早苗11日表示，將釋放約8000萬桶石油儲備，創歷史新高，相當於日本45天的國內消費量，也是2011年東日本大地震後釋放量的1.8倍。在釋出民間儲備之後，政府將儘快準備把國家儲備出售給煉油商，以便緊接著釋放國家保管的儲備。報導提到，截至2025年底，日本國內石油儲備約為4.7億桶，相當於254天的用量。其中國家儲備量佔146天，民間儲備量佔101天，另外還有產油國在日本境內持有的共同儲備約7天。由於日本有9成甚至更多原油進口是依賴中東地區，伊朗封鎖荷姆茲海峽導致油價高漲，日本經濟產業省估計，本週從中東駛往日本的油輪數量將開始明顯減少，也讓人擔心若衝突長期化，政府和民間庫存將越發枯竭。原文連結：