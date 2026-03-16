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高雄市1名賴姓男子駕車行經前金區中正四路某商家前，因精神恍惚自撞24輛機車，所幸沒有人員受傷，警方獲報後趕往現場發現賴男神色異常、精神萎靡，於駕駛座香菸盒內查獲安非他命，懷疑肇因毒駕，隨即施以唾液毒品檢驗呈陽性反應，全案依《毒品危害防制條例》現行犯逮捕。高市警局新興分局於3月14日凌晨2時30分獲報，稱於前金區中正四路某商家前發生交通事故，前金所警組立即趕赴現場處理。經查現場為一名賴姓駕駛（男、43歲），駕車行經該處時，自撞停放於路邊之24輛機車。所幸現場無人受傷。​員警在處理過程中，發現賴嫌神色異常、精神萎靡，於駕駛座香菸盒內查獲安非他命，並施以唾液毒品檢驗呈陽性反應。全案依《毒品危害防制條例》現行犯逮捕，並移送地檢署偵辦；另依《道路交通管理處罰條例》第35條採取重罰，當場移置保管車輛並予以扣繳牌照。​​新興分局呼籲，吸食毒品極易造成感知錯亂、反應遲鈍，其危險程度與社會惡性重大，對民眾財產安全威脅甚鉅。​本分局再次重申，對於毒品及毒駕，絕對採取「零容忍」態度，將持續針對轄區熱點加強查緝與巡邏，嚴正執法，絕不寬貸，全力維護市民居住安全與交通秩序。