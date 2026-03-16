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立法院國防外交委員會今（16）日進行國防部專報，國民黨立委馬文君質疑，現在國軍彈藥量是否足夠？為何彈藥會在205兵工廠遷建之時面臨停產？在外購後，卻面臨廠商無法交貨，還要我方協助解決，若國防部連這部分都無法控管，會讓人有很大的質疑。另外，馬文君也提到，新蓋的兵工廠也沒有地下化，恐怕將成戰爭時的首要打擊目標。針對外購延宕的問題，國防部則回應表示，只要合約到期，就會解約。馬文君今質詢國防部副部長鍾樹明時提到，國軍原本要國產砲彈，但主要因應205兵工廠遷建，而停產、轉向國外採購，現在卻還拿不到韓國政府的輸出許可。明明可以自己做的，卻延宕了整整3年時間，如何讓人民和國會相信，若編列1.25兆國防預算，可以如期、如實、如值地拿到彈藥或武器裝備？馬文君更質疑，兵工廠遷建為什麼會斷產？正常來說新產線測試完成後，舊產線才會轉備援，但現在舊線卻先停了，導致火藥只能外購，還一拖就3年！再來，戰爭如果真的發生，產能究竟在哪？尤其台灣是一個海島，周邊最近的就是解放軍，喊國防自主的同時該如何增加產能？馬文君也強調，軍事上，兵工廠為第一波打擊目標之一，一遭打擊後援就斷了，而台灣目前兵工設施一直都是在地面，且集中設置，新蓋的也未有地下化。借鏡美伊之戰，可看出伊朗之所以能夠欺敵，就是因為很多設施都地下化，可是台灣就這些部分都沒有檢討，只是一味索要經費。這3年，如果真的拿不到韓國政府輸出許可，該怎麼辦？針對韓國廠商韓華無法如期交貨的問題，馬文君怒轟，一開始展延就已經很不合理了，明明還有其他的採購來源，這已對我國戰力有所損害，如果國防部連這些都無法控管，將讓人質疑！一開始透過外交途徑協助韓華解決許可的問題，就已非常不恰當，現在出事了，才要我們幫他解決，這都是對制度很大的傷害。鍾樹明則回應表示，只要合約到期，就會解約。