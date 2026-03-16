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美國與以色列聯手打擊伊朗的軍事行動來到第三週，伊朗無差別報復攻擊海灣國家，並威脅封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），造成國際油價飆漲。美伊戰爭何時可能結束？對此，美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）透露目前五角大廈評估的時程，並給出目前美國究竟在伊朗戰爭中花費多少錢。哈塞特昨（15）日接受CBS節目「面對全國」（Face the Nation）主持人布倫南（Margaret Brennan）訪問，她問及，以色列國防軍（IDF）發言人表示，以色列的作戰行動將持續到4月初，這是否也是美國的時間表？如果是的話，這場衝突若再持續三個半星期，將對經濟造成多大的成本？哈塞特回應，現在每天都會接獲關於伊朗局勢的簡報，到昨天為止，國防部方面傳達的訊息是，他們認為完成這項任務需要四到六週，而目前進度其實超前預期，總統川普將會自行判定何時達成他的目標。哈塞特提到油價以及相關期貨價格，認為市場其實預期局勢會非常迅速結束，而且油價將大幅下降。由於川普呼籲其他國家派軍艦協助護航荷姆茲海峽，伊朗外交部長也說，伊朗已與其他國家接觸，討論如何透過談判通過海峽。如果真的出現這種談判，美國會不會被排除在外？哈塞特強調，美國經濟不會因為伊朗的行動而受到傷害，關鍵在於，1970年代美國幾乎不生產石油，但現在情況不同，美國生產很多石油，他自認美國處於非常有利的位置。伊朗認為他們能夠傷害美國經濟，迫使川普退讓，但那是非常愚蠢的說法。主持人追問，自衝突開始以來，汽油價格已上漲超過20%。航空燃油價格上升也迫使航空公司迅速提高票價，美國農業事務聯合會也警告在農業投入成本已創新高的情況下，可能出現供應鏈衝擊，這將如何影響消費者價格？影響會持續多久？哈塞特稱，美國知道如何將衝擊降到最低，雖然不能完全消除影響，但可以降低它。例如增加對委內瑞拉的許可證，讓更多石油供應進入市場，並從摩洛哥與委內瑞拉等地取得新的肥料來源，確保美國農民供應，也在提前處理航空燃油問題，已經與多方討論，讓外國船隻更容易從美國墨西哥灣航行到西海岸，確保航空燃油供應不會中斷。哈塞特也重申目前預期，一旦衝突結束，全球經濟將出現一個巨大的正向反應。目前簡報仍然認為，從戰爭開始算起需要四到六週，而現在進度超前。布倫南續問，這場戰爭究竟會花多少錢？五角大廈簡報說大約113億美元。政府是否需要向國會要求更多經費？哈塞特表示，最新聽到的數字是120億美元，基本上是相近的。主要使用現有武器庫存，所以未必需要額外的補充預算。他也強調，120億美元是目前為止已經花掉的金額而非成本。