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美國與伊朗的戰爭衝擊全球石油與能源市場，在荷姆茲海峽運輸被封鎖的情況下，原油價格迅速飆升，美媒彭博指出，隨著伊朗戰爭在全球能源市場引發混亂，一位韓國富豪的收入卻大幅飆升。根據彭博報導，韓國長錦商船(Sinokor Merchant Marine)過去幾個月以來一直在大量收購油輪，這是一項規模空前的押注，在戰爭爆發前就曾震撼全球航運市場，如今隨著荷姆茲海峽受阻，油輪租船價格飆升至歷史新高，正開始獲得巨大回報。報導提到，長錦商船二代掌舵鄭嘉勳（Ga-Hyun Chung）在戰爭爆發前幾周將至少六艘空載的超級油輪調往波斯灣待命等待裝卸，在海峽運輸被切斷後，以每天高達50萬美元的價格出租郵輪當作海上儲油庫，價格翻了十倍。事實上，根據韓國中央日報去年報導，鄭嘉勳在韓國富豪排名上就已高居第七，資產達2.5兆韓元。彭博指出，他近幾個月收購全球大量油輪的舉動震驚了資深航運人士，長錦商船原先超級油輪市場上占比並未如此之多，這次的收購行動則更加迅速且激進。短短幾週內，公司就買入或租用大量 VLCC（超大型原油運輸船），其對市場的影響程度被航運老手形容為前所未見。報導提到，隨著越來越多油輪受到制裁影響或被用來當作海上儲油設施，使可租用船隻越來越少，而全球石油運輸量卻在增加。該公司仍持續收購油輪。到 2 月底，部分競爭對手估計長錦商船控制約 150 艘超級油輪，相當於當時未被制裁、且尚未被其他合約綁定船隻的近 40%。租用一艘 VLCC 一年的平均價格也因此飆升至每日超過10萬美元，創下 1988 年以來的最高紀錄。倫敦航運經紀公司 Fearnleys Shipbrokers UK Ltd 的董事 Halvor Ellefsen 表示：「他們對市場產生了重大影響。他們控制了船隊中的很大一部分，提高了競爭強度，最終有時甚至能自己決定價格。」彭博回溯，1月29日，長錦商船的一艘油輪就已穿越Strait of Hormuz，並在海灣內空船等待。接下來四週內，又有至少五艘油輪加入，在杜拜附近海域聚集。目前尚不清楚該公司是否已預期美國軍事行動而提前部署，還是單純前往主要產油區尋找貨源。但到 3 月 2 日，衝突爆發使霍爾木茲海峽航運幾乎凍結，中東能源供應被阻斷，油輪運價再次暴漲，開出的每桶報價也翻了十倍。該公司的油輪也成為波斯灣少數仍可租用的空船，被石油公司爭相租用。被當作用作浮動儲油設施，只要戰爭持續，每天都可能為 公司帶來至少50萬美元收入。彭博提到，今年1月長錦商船大舉購船時，平均每艘價格約8800萬美元。按每天50萬美元計算，如果價格持續，一艘船不到 6 個月就能回本。這筆押注是否能達到長期成功仍不確定，戰爭雖然推高油輪需求，但也造成史上最大供應中斷，長期來看可能意味著海上運輸的石油總量減少。不過目前長錦商船無論在波斯灣內外都賺到了鉅額收入。根據全球最大的VLCC聯合營運商Tankers International的數據，最近一筆從巴西出發的租船價格達每日18.1萬美元，約為去年平均收入的三倍。