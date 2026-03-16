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伊朗持續攻擊並威脅封鎖荷姆茲海峽，導致油價飆升，美國總統川普稍早宣稱與7國討論派艦護航荷姆茲海峽，各國反應冷淡，日本首相高市早苗16日表態，尚無計畫派遣軍艦前往中東，與此同時，原先沒被點名的澳洲與德國也公開回應。川普先前在自家社群媒體Truth Social發文，呼籲中國、法國、日本、韓國、英國和其他國家能夠協助荷姆茲海峽的通航。川普15日在佛州飛往華府的空軍一號上，又透露美方正在和7個國家商議，但未明確說明有哪些國家。根據NHK報導，高市早苗16日在國會備詢時被問及美方很可能會在日美峰會上要求日本考慮參與護航行動，日本會作何回應？高市早苗回應，日本尚未接獲相關具體正式要求，也尚未決定是否派遣護衛艦，無法回答假設性問題，但將持續考慮在法律框架採取行動。當被問及政府是否考慮依據《自衛隊法》發布海上警備行動命令時，高市早苗表示，這在法律上非常困難，因為如果對方是國家或具有國家效力的組織，他們較難派遣軍隊，目前正在認真考慮在現行法律範圍內，如何保護與日本有關的船舶以及船員的生命，日本可以採取的行動，並繼續與盟友合作，以緩和局勢。儘管川普未指明哪兩國加入了護航荷姆茲海峽的討論，但澳洲稍早回應，澳洲交通部長凱薩琳·金（Catherine King）在接受澳洲廣播公司訪問時採訪時強調澳洲目前已向阿拉伯聯合大公國派遣軍機協助防務與澳洲公民，但對於美方是否已正式要求澳洲護航荷姆茲海峽一事，她僅稱並不清楚，了解荷姆茲海峽的重要性，但不會派遣軍艦前往那裡。德國方面也回應，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）接受德國公共廣播聯盟（ARD）採訪直言，對於歐洲聯盟「盾牌」海軍任務範圍可能擴大至荷姆茲海峽一事，他抱持懷疑態度。並強調德國不會成為這場衝突的參與者，還強調總理梅爾茨（Friedrich Merz）與國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）都已清楚表明。