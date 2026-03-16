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這不僅僅是經貿施壓，更是對北京「負責任大國」謊言的終極測試。

川普的邏輯極其冷酷且現實：既然中國是該海峽最大的受益者，就沒有理由躲在美國身後搭便車。如果不出力疏通海峽，美國不僅不再義務護航，更可能直接「物理消除」威脅，甚至延後川習會，讓北京在外交與經濟雙重失能下「火上烤」。

川普已經用實力證明：美國可以把你扶起來，也可以讓你瞬間癱瘓，

美國總統川普（Donald Trump）15日接受《金融時報》專訪時，威脅若盟友不協助打通荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），北約（NATO）將面臨「非常糟糕」的未來，並點名中國也應該要提供幫助，因為它90%的石油都來自荷姆茲海峽，還說不排除推遲月底的川習會。作家汪浩分析，川普在訪華前透過《金融時報》發出這個警告，無疑是一記高明的「戰略絕殺」。汪浩在臉書發文稱，川普直接點破中國9成從中東進口的石油，都依賴荷莫茲海峽的命脈，並以此作為「川習會」的入門票，強迫習近平在「保住小弟伊朗」與「保住中國能源命脈」之間做出痛苦抉擇。汪浩指出，汪浩認為，川普此舉徹底沒收了北京在中東的攪局籌碼，當美軍已經透過「史詩怒火」物理清算伊朗，習近平若不配合，後果將是全國性的斷油與失業。最後，汪浩表示，形容習近平在這場博弈中，已被迫進入死胡同，若川習會因此延後，不僅宣告北京外交挫敗，更將引發內部政經局勢的連鎖崩盤。