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2026世界棒球經典賽（WBC）四強準決賽，地主美國隊在今（16）日以2：1驚險擊退中南美洲強權多明尼加，連三屆殺入冠軍戰。這場原本應該是扣人心弦的頂尖對決，卻在「最後一球」變了調，美國隊在9局上兩出局三壘有人的危機中，靠著主審一顆低到離譜的「爭議好球」，以再見三振驚險收下勝利。這判決不僅讓多明尼加錯失追平機會，更讓全球棒球迷徹底炸鍋，怒轟這根本是「驚天黑哨」，甚至連主審布雷澤（Cory Blaser）的「美國籍」身分也被挖出來炎上。這場比賽雙方從頭到尾死咬到最後一刻，直到第九局上半，落後1分的多明尼加成功將跑者推進到三壘，企圖在最後關頭將比賽逼入延長賽。面對兩出局滿球數的極度緊繃生死局面，美國隊終結者米勒（Mason Miller）投出一顆時速89英里（約143公里）、明顯朝紅土塞去的低角度滑球。多明尼加打者佩多莫（Geraldo Perdomo）精準選球，認定這是一顆落在好球帶外的壞球，果斷選擇不揮棒。然而，就在比賽的最後一刻，主審布雷澤大手一揮，戲劇性地拉弓高喊「好球三振」，比賽就此在多明尼加全隊球員滿臉不可置信的錯愕神情，與美國隊隊友瘋狂從休息區衝出大肆慶祝的強烈反差中，在一片震驚譁然聲中宣告落幕。這顆透過轉播畫面重播、明顯低於好球帶下緣的「爭議好球」，立刻在網路上引發核彈級的炎上。WBC 官方X（原推特）發布美國隊挺進決賽的貼文下方，瞬間被憤怒的各國球迷灌爆出征。球迷們瘋狂截圖洗版怒吼：「這明明就是壞球啊！」、「多明尼加就這樣被裁判給做掉了！」、「這種結束比賽的方式真的太噁心了」、「恭喜這場比賽的 MVP：主審裁判」。更具爭議的是，眼尖的球迷立刻點出了這場「世紀冤案」背後最令人細思極恐的巧合，這場攸關地主美國隊生死的準決賽，本壘後方的主審布雷澤，竟然正好就是美國籍，網路論壇上更是陰謀論四起：「為什麼美國隊的比賽，可以讓美國人來當主審？難道大家都沒覺得哪裡怪怪的嗎？」、「這主場優勢真的太過分了，簡直是明目張膽地護航。」不過，在滿天飛的黑哨指控中，也有部分理智的球迷逆風提出不同看法：「雖然那球確實像壞球，但在9局兩出局滿球數的生死關頭，打者本來就應該積極破壞，而不是把命運交給裁判。」