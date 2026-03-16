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賴清德總統日前出席「台灣總統直選三十週年與民主韌性研討會」，談及歷史時表示，國民政府來到台灣時，只是把這裡當成「反攻大陸」的跳板，甚至直言國民黨的治理方式，「比日本殖民時期還要差」，還口誤把前總統李登輝對談作家司馬遼太郎，說成是日本東京都知事。對此，台北市長蔣萬安今（16）日表示，中華民國總統一言一行都應該以團結社會為念，小編就不必事後一再地修改。賴清德日前口誤，把前總統李登輝對談作家司馬遼太郎，說成是日本東京都知事，事後有眼尖網友發現，總統府已悄悄修改新聞稿成「日本作家」。蔣萬安今日早上出席台北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程動土典禮，被問及包含禁煙區、總統口誤等時事問題，有媒體問及賴清德自「團結十講」後，小編再度替賴總統致詞發言「校正回歸」，台北市長蔣萬安回應表示，中華民國總統一言一行都應該以團結社會為念，小編就不必事後一再地修改。