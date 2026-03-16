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2026世界棒球經典賽(WBC)八強戰，委內瑞拉以8比5逆轉淘汰日本武士隊，粉碎了日本的連霸美夢。然而，這場精彩的逆轉勝卻因為委內瑞拉陣中頭號巨星阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.)賽後的脫序行徑而徹底失焦。這位效力於亞特蘭大勇士隊的28歲超級巨星，竟在休息室狂吼「我們吃了壽司！」藉此嘲諷日本隊。這段極度缺乏對手敬意、甚至帶有文化歧視意味的影片一經曝光，立刻在全球棒球圈引爆核彈級的炎上，連前大聯盟名將都忍不住跳出來開酸：「這證明了打棒球根本不需要腦袋！」在這場八強生死戰中，擔任委內瑞拉開路先鋒的阿庫尼亞表現亮眼，首局就從日本王牌山本由伸手中轟出首打席全壘打，是球隊中斷日本WBC跨屆11連勝的絕對功臣。然而，贏得比賽的他卻徹底輸了人品。賽後在委內瑞拉的休息室內，處於極度亢奮狀態的阿庫尼亞，竟然對著鏡頭不斷跳躍並瘋狂絕叫：「我們吃了壽司！我們吃了壽司啦！」這段將日本代表性食物「壽司」當作嘲諷戰利品的影片，隨即在社群平台X(原推特)上瘋傳，引發軒然大波。把文化符號當作羞辱對手的工具，阿庫尼亞這番「拉美式狂熱」的慶祝方式明顯踩到了紅線。影片曝光後，不僅日本球迷氣炸，連許多美國球迷也看不下去，紛紛湧入留言區猛烈砲轟。大批網友怒斥：「他的所作所為令人難以忍受，看了只覺得丟臉又充滿毒性」、「真正有教養的球星會做出這種事嗎？」、「這傢伙是個瘋狂的白痴，他大概連壽司的英文都不會拼吧」、「真是一個毫無品味的沒教養混蛋！」更有球迷直接點名日本隊的兩大王牌：「大谷翔平跟山本由伸絕對會把這筆帳給牢牢記住的！」曾效力過遊騎兵與紅襪隊的前MLB球員傑夫弗萊(Jeff Frye)也在X平台上轉發影片，並毫不留情地給出了一句點評：「這段影片就是最好的證據，證明了你就算腦袋不好，也一樣能把棒球打得很好。」針對這起引爆跨國公憤的爭議事件，美國體育媒體《EssentiallySports》也發表了專文評論。報導中指出，球隊贏得重大勝利後狂歡慶祝是絕對沒有問題的，但阿庫尼亞錯就錯在使用了「文化嘲諷」。美媒分析：「壽司是極具代表性的日本傳統美食，將其與擊敗日本隊的慶祝活動連結在一起，對許多球員與球迷來說，這已經構成了嚴重的侮辱。這正是傑夫弗萊與大眾無法接受、進而群起撻伐阿庫尼亞的主因。」