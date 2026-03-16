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▲活動現場設置多項互動攤位，吸引許多學生駐足體驗。（圖／高市府教育局提供）

響應每年3月14日「國際數學日」，高市府教育局15日在高雄中學舉辦「2026高雄市高中職全民數學素養檢定考試暨數學嘉年華」，吸引300名高中職學生參與。活動結合數學素養檢定、互動體驗與學習成果展示，讓學生在解題挑戰與趣味探索中感受數學魅力。考試採用現場即時讀卡公布成績方式，考試結束後立即統計並進行頒獎典禮，活動共設置10個試場，考後並銜接數學嘉年華活動。本次活動也吸引跨縣市交流，屏東女中師生、台南永仁高中師生均特地前來參與檢定與交流。此外，高雄多所高中數學教師也共同投入試題設計、試務安排與活動導覽，展現教師社群合作推動數學教育的專業能量。活動現場設置多項互動攤位，包括深受學生歡迎的數學摺紙活動與魔術方塊挑戰，吸引許多學生駐足體驗；另展示以矩陣與像素概念設計的數學教材、DESMOS函數圖形互動工具，讓學生透過圖像與運算理解數學在數位科技中的應用。中正高工教師團隊也於現場展示虛擬實境（VR）技術在數學與科技教育中的應用。此外，現場也擺設15份大型直立式海報，展示學生的數學學習歷程與探究成果，讓參與師生透過觀摩交流，看見學生多元的學習成果。教育局表示，「數學素養檢定」不僅是一項能力評量，更是落實108課綱數學素養與工具運用能力的重要教育行動。透過素養導向試題設計與多元學習活動，培養學生在真實情境中運用數學思維與解決問題的能力。