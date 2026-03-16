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2026世界棒球經典賽(WBC)四強準決賽，多明尼加與地主美國隊上演頂尖對決，最終多明尼加以1：2飲恨吞敗，無緣重返13年前的世界第一榮耀。這場比賽除了充滿爭議的判決外，多明尼加當家主砲索托(Juan Soto)更是度過了一個無比煎熬的夜晚。全場不僅運氣極差，安打屢遭美技沒收，還吞下充滿爭議的三振，成為先發打線中唯一「0上壘」的球員，賽後只能神情茫然地癱坐在板凳區，令人鼻酸。索托這場比賽擔任先發第3棒，卻彷彿被衰神附體，打擊手感與運氣雙雙跌入谷底。1局上他擊出眼看要穿越一二壘防線的強襲球，卻被對手以精采守備攔下；4局上掃出的強勁平飛球，又硬生生被美國隊右外野手賈吉(Aaron Judge)以滑接美技驚險接殺。5局上在1出局一、二壘有人的大好得分圈機會時，他更是打出游擊方向雙殺打，徹底斷送球隊攻勢。比賽來到8局上，索托面對一顆明顯偏低的壞球選擇不揮棒，沒想到卻被主審拉弓判定三振，這顆極具爭議的判決當場讓索托氣炸，在打擊區不斷向主審抗議，但仍無力回天。這記充滿瑕疵的判決，也讓美國體育權威媒體《ESPN》知名記者帕桑(Jeff Passan)在X(原推特)上發文怒轟：「8局上對索托那個三振的判決實在太糟糕了。在這種關鍵級別的比賽中，絕對、絕對不允許發生這種事！」結合9局下多明尼加最後一個出局數的爭議好球，這場比賽的裁判尺度已成為全球球迷撻伐的焦點。這場敗仗對索托來說打擊格外沉重。賽前他才在記者會上感性發言，回憶起多明尼加在2013年奪冠時，自己還是個跟著父親一起看球的球迷：「能獲得這個機會，我真的非常感謝上帝。對我來說，成為這支代表隊的一員，並為多明尼加奪下冠軍，一直是我從小的夢想。」隨著最後一個出局數產生，索托的冠軍夢硬生生在邁阿密破碎。坐在三壘側休息區的他，只能眼神空洞、茫然地看著美國隊在場上瘋狂慶祝，落寞的身影與賽前的意氣風發形成強烈對比，也為多明尼加本屆的WBC驚奇之旅畫下最心碎的句點。