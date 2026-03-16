我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）日本代表隊（侍 Japan）在八強戰以5：8不敵委內瑞拉，隊史首度無緣四強。這場意外失利不僅重擊日本球迷的心，更在商業市場引發劇烈震盪。賽後日本社群平台X（原 Twitter）上，「Netflix解約」一詞迅速衝上熱搜趨勢，顯示為了觀看經典賽而訂閱的300萬用戶正湧現大規模退訂潮。本屆WBC賽事在日本國內由串流巨頭Netflix取得獨占放映權，涵蓋日本隊戰役在內的全數47場賽事。據傳Netflix支付的權利金高達150億日圓（約合新台幣31.95億元），是前一屆賽事的5倍之多。為了深耕日本市場，Netflix在開賽前甚至祭出限時優惠，將廣告版標準月費從890日圓降至498日圓（約合新台幣106元），成功帶動約300萬名新用戶加入，估計單月可挹注約15億日圓（約合新台幣 3.2億元）至30億日圓（約合新台幣6.39億元）的收入。然而，隨著大谷翔平（Shohei Ohtani）賽後難掩失望表示「沒奪冠就是失敗」，日本球迷的觀賽熱情也瞬間降溫。網路出現大量留言表示：「日本輸了，今天就解約」、「WBC 結束了，本來想看久一點的，遺憾解約」。日經新聞分析指出，Netflix必須讓這300萬名新增用戶持續訂閱至少半年，才有可能在150億日圓（約新台幣31.95億元）的天價獨家轉播金中損益兩平。若退訂潮無法止血，這項龐大的投資恐面臨虧損。根據共同社3月7日和8日進行的民意調查，近40%的受訪者表示「想看比賽」，但只有4.9%的人表示會續訂。對於Netflix的商業挑戰，日本傳統電視圈則抱持「看戲」態度。過去曾由朝日電視台與TBS聯手轉播的WBC，今年卻因權利金太高導致民營電視台連談判桌都上不去。知名評論員玉川徹在節目中語帶諷刺地表示：「這次我幾乎沒看WBC，因為電視上沒播。雖然Netflix靠這波增加300萬訂戶，但問題是這些人會留多久？如果因為失望而引發退訂潮，那這筆生意就很難說成功了。」隨著日本隊提早從邁阿密返國，接下來的準決賽與決賽在日本的收視熱度恐大幅縮水。Netflix是否能靠其他原創內容留住這300萬名「期間限定」的體育迷，將是網飛在日本市場最大的考驗。