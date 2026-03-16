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2026世界棒球經典賽(WBC)四強準決賽，地主美國隊以2：1驚險擊退多明尼加，完成連3屆殺入冠軍戰的壯舉。本場比賽美國隊推派去年勇奪賽揚獎的23歲天才大物史金恩斯(Paul Skenes)掛帥先發。他主投4.1局僅失1分，完美壓制了多明尼加的恐怖星光打線。雖然賽後受制於WBC的球數保護規定，史金斯確定無法在決賽中登板，但他仍在受訪時大力狂讚隊友的「神級守備」，直呼這才是他能安心投球、並替球隊搶下勝利的最大關鍵。史金斯此役主投4.1局共用了71球，被敲出6支安打，唯一失分是在2局上遭卡米內羅(Junior Caminero)敲出陽春砲。不過美國隊打線在4局下立刻給予火力支援，韓德森(Gunnar Henderson)與沃爾皮(Anthony Volpe)接連轟出陽春全壘打逆轉戰局。接著美國隊啟動強大的牛棚陣線，成功封鎖了多明尼加的重量級打線，以1分之差死裡逃生。史金恩斯在本屆WBC出賽2場拿下2勝0敗，防禦率是極度完美的1.08，絕對是美國隊能挺進決賽的頭號功臣。賽後史金恩斯在球場上接受美國FOX體育台訪問時，展現了極高的團隊精神，「我只想盡可能在計分板上掛上鴨蛋，創造出能讓球隊贏球的環境，而今天每個人都完美扮演了自己的角色。」談到自己能繳出好投的關鍵，史金恩斯謙虛地將功勞歸給身後的隊友：「我今天能夠確實掌控自己的球路，雖然這可能不是我投得最好的一場比賽，但就像上一場一樣，我們球隊的守備真的太不可思議了！」他特別點名了右外野手賈吉(Aaron Judge)在3局上展現出驚人的「雷射肩」超狂長傳，硬生生將企圖進佔三壘的塔提斯(Fernando Tatis Jr.)觸殺出局，以及二壘手布萊斯(Bryce)在首局的美技守備。史金恩斯感性地說：「就是因為有這些不可思議的守備神救援，讓我在投手丘上投起球來安心許多。」雖然因為單場用球數達到71球，觸發了WBC單場投滿50球必須強制休息4天的保護規定，史金恩斯確定無法台灣時間18日的冠軍戰中登板，但他已經燃燒自己，為美國隊拿下了最關鍵的決賽門票。接下來，力拚隊史第2座WBC冠軍金盃的地主美國隊，將以逸待勞，迎戰義大利與委內瑞拉之間的勝方。