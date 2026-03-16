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美國和以色列攻擊伊朗的行動持續，伊朗對海灣國家展開無差別報復，全球地緣政治局勢緊張，但被視為避險資產的黃金價格持續疲軟。為何黃金價格漲不上去？全球投行分析師與專家點出一項潛藏的關鍵因素。根據路透報導，週一金價基本無太大波動，現貨黃金每盎司5027.98美元，在盤中一度觸及近三周低點。路透引述華僑銀行（OCBC）分析師Christopher Wong的說法表示，「金價整體維持穩定，因市場正面對相互競爭的條件。在持續的地緣政治緊張局勢下，避險需求仍為金價提供支撐，但油價上漲也重新引發了通膨擔憂。」路透提到，原油價格上漲會透過提高運輸與生產成本推升通膨。黃金通常被視為對抗通膨的工具，但較高的利率會使收益型資產更具吸引力，進而削弱黃金的吸引力。他指出，「短期內隨著市場重新評估聯準會的政策以及實質收益，金價可能仍會出現震盪。」在美伊衝突後，股票和債券等價格大跌。為了彌補損失，衝突前漲幅較大的黃金和南韓股票被賣出，同時軟體概念股的空頭部位回補也在加速。另據CNBC報導，英國金屬資訊網站MetalsDaily的CEO諾曼（Ross Norman），多種因素可以解釋黃金缺乏上漲動力的原因，包括美元走強和國債殖利率上升。同時，他也提到白銀價格大跌加劇了金價下跌。白銀在美伊衝突後下跌超過10%，金和銀同屬貴金屬，價格具一定程度聯動性。此外，市場普遍預期，美國聯準會將在週三連續第二次會議維持利率不變。諾曼提到，油價上漲可能導致通膨持續時間更長，甚至推高利率，因為各國央行正努力應對荷姆茲海峽關閉所帶來的衝擊。