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2026世界棒球經典賽(WBC)四強準決賽，多明尼加在9局下半因為一顆極具爭議的「再見三振」判決，最終以1：2抱憾敗給地主美國隊，無緣挺進冠軍戰。這記堪稱「世紀冤案」的爭議好球不僅讓全球棒球迷徹底炸鍋，怒火甚至直接延燒到了籃球圈。曾代表多明尼加男籃國家隊征戰世界盃、現效力於NBA紐約尼克隊的當家中鋒唐斯(Karl-Anthony Towns)也全程緊盯轉播，並在看到判決後徹底氣炸，直接在社群上爆粗口狂噴主審，痛批這根本是護航美國隊的黑哨。這場攸關冠軍戰門票的生死戰，多明尼加在9局下半2出局、三壘有人的絕佳反撲機會中，打者佩多摩(Geraldo Perdomo)面對一顆明顯偏低的滑球選擇不揮棒，卻被主審拉弓判定再見三振。這戲劇性且充滿爭議的結局，讓始終心繫祖國的NBA球星唐斯完全無法接受。身為多明尼加裔的他，立刻在社群平台上發聲痛批：「老兄，那肯定是一顆壞球！這簡直是狗屎(Bullshit)！」他更毫不留情地將矛頭指向主審的國籍與護航聲浪，直接開酸：「如果有人會說那是一顆好球，那個人肯定是因為他是美國人！」除了對好球帶的判決感到極度不滿，讓湯斯如此崩潰的另一個關鍵原因，在於這個判決直接扼殺了多明尼加最可怕的武器，唐斯在發文中惋惜地指出：「我們之後可是塔提斯(Fernando Tatis Jr.)準備要上場打擊啊！」如果主審當時做出正確的壞球判決，讓佩多摩保送上壘，接下來走上打擊區的將是多明尼加陣中最具破壞力的超級巨星塔提斯。在如此高張力的生死關頭，大聯盟頂級強打對決美國終結者的夢幻劇本，卻硬生生被裁判一個令人傻眼的判決給沒收，也難怪不僅棒球迷崩潰，連NBA巨星都忍不住開砲，這場充滿爭議的準決賽，後續引發的效應恐怕還會持續延燒。