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▲豐原太平洋百貨上半年最令人期待的購物節，3/19開放預購，最高回饋逾3成超有感。（圖／業者提供）

▲豐原太平洋百貨購物節3/19開放預購，消費滿額家電、禮券送不完，最高回饋逾3成超有感。（圖／業者提供）

中台灣百貨母親節檔期前哨戰開打，繼中友、廣三SOGO之後，豐原太平洋百貨令人期待的「購物節」，將於26日正式登場，19日期開放化妝品搶先預購，單筆滿3,000送300，消費滿15,000再加碼贈送500。此外，6天預購期間，更祭出六檻預購必搶加碼禮，包括消費滿額送限量精選品牌家電，國泰世華信用卡獨家優惠等，最高回饋達32%，打造中區最具吸引力的購物盛會！豐原太平洋百貨董事長連錦表示，百貨不僅是購物空間，更是帶動地方經濟命脈的重要平台。這幾年太平洋百貨不斷改裝創新、引進許多知名品牌，用最符合在地人喜好的商品、最溫暖的服務及最好康優惠回饋顧客，讓豐原太平洋百貨成為在地生活圈不可或缺的核心、以及最時尚的亮點。其中，購物節是上半年最划算的購物大檔，將於3月26日至4月22日正式登場，3月19日至3月24日由化妝品區搶先開放預購，預購期間同享單筆滿3,000送300，及滿15,000再加贈500的加碼優惠外，還獨享超夯限量的預購加碼禮，累計消費滿35,000送歌林11吋擺頭循環立扇或法國AGiM阿基姆微電腦舒肥電子鍋(1.6L)；滿60,000送Arlink智慧蒸氣氣炸烤箱；滿80,000送3,200元禮券；滿100,000送MAXRO自動清空旋風吸塵器；滿150,000送G-PLUS多功能洗地機；滿200,000更直接加碼贈送10,000禮券。禮上加禮，回饋再回饋，年度最強的購物盛事，就是要立馬手刀搶一波！購物節3月26日開跑，除了化妝品區於3月26日至4月6日清明連假，卡友當日單筆滿3,000送300累送，全館也祭出累計滿5,000送500累送。另3/26(四)至3/29(日)首四日，化妝品再加碼單筆15,000加送500，全館(1-7F+9F不含化妝品)也推出限量加碼好禮，累計滿35,000送歌林11吋擺頭循環立扇或法國AGiM阿基姆微電腦舒肥電子鍋(1.6L)，滿60,000送2,500元禮券。好禮送不完，刷國泰世華信用卡更能享有百貨獨家回饋，當日刷卡滿6,600起即贈百貨禮券，最高加贈4,500，刷CUBE卡滿2萬再加贈300、選擇樂饗購Level2權益還享3%回饋。首四日更贈送卡友獨享豪禮，全館當日累計滿3,000可獲得價值1,980元的「Diamond chef」石墨烯鑽石紋萬用刀3件組，4/11(六)~4/12(日)送Lynx 304不鏽鋼保鮮盒(1500ml)等，要讓消費者感受年度購物盛會的超值魅力！