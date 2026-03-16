我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌表態投入新北市長選戰，然而拜票時被民眾嗆到當機、近日更是被發現沒出席新北市土木技師公會、12日受邀至政大演講，聯訪環節更是一度沒有記者提問；對此，民進黨台北市議員洪健益今（16）日表示，黃國昌的立場很清楚，現在沒人要他，他最怕的就是民眾黨前主席柯文哲要他衝到底。洪健益今日在政論節目《頭家來開講》中表示，黃國昌最大的心理陰霾，首先是到市集會被嗆，被嗆了又傻掉、無法回應，又要再被做成新聞；第二是，黃國昌不敢說他要選，如今民眾黨不可能給他不分區立委、時代力量又不可能提名他，他在等著國民黨的關愛。洪健益直言，以上是黃國昌現階段不敢走到人群中的原因，當然只能進入校園，然而過去黃當立委時，對記者咆哮、看不起立委，不想回答就不回答，還屢次抨擊記者問題低智商，讓記者連靠近都不想靠近。洪健益表示，新北市是全國選舉人口數票數最高的，各個縣市來的人最多，以雲林同鄉會為例，光在新北市最起碼超過20萬人，政治人物是怎麼樣都會想把握類似這樣的場合，但黃國昌竟然以「要陪生命中重要的人」為由，在競爭對手李四川、蘇巧慧都出席的狀況下，獨缺新北市土木技師公會，「所以我個人認為黃國昌在這次選舉真的是玩假的」。洪健益直言，黃國昌的立場很清楚，現在沒有人要他、他沒有聲量了，只能寄望國民黨，但國民黨現在又不伸出手，他最怕的是柯文哲要他衝到底，他出去被罵、受了選票洗禮，「最終如果投出來連5%都不到被棄保，而且柯文哲要他從頭選到尾的時候，我告訴你，黃國昌『落歸工，有夠落氣』」。