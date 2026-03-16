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民眾反彈強烈！許淑華：非必然造成嚴重衝擊

南投縣名間鄉焚化爐興建案今（16）日召開二階環評範疇界定會議延伸會議，引發不滿民眾到場抗議，不僅大撒茶葉、拿出「末日珍奶」要請現場的委員、專家喝，更與警方爆發激烈衝突；對此，縣長許淑華表示，縣府已展開科學評估與長期監測，預計需約1年時間蒐集完整數據，將據實向縣民及相關農產業說明焚化爐對人體健康與農業生產的實際影響，尋求鄉親支持興建焚化爐。因不滿焚化爐選址選在茶葉產區附近，擔心對空氣品質造成影響、污染地下水與農作物，對地方產業造成衝擊等問題，反焚化爐自救會、環保團體以及彰化、雲林等地民眾今日一早到會議現場高舉布條抗議，更在會議開始後，大撒茶葉、拿出「末日珍奶」要請現場的委員、專家喝，更企圖衝過警方用來隔離民眾的球網、桌子，更有女警疑似遭民眾咬傷，場面一度失控。縣長許淑華表示，南投縣是台灣本島唯一缺乏自主焚化設施的縣市，累積堆置垃圾已達近30萬噸，導致多處垃圾山惡臭四溢、黑煙瀰漫，嚴重影響環境與居民生活，民調顯示8成縣民贊成縣府盡速興建焚化爐。對於焚化場設置地點，近日彰化、雲林部分人士聯合抗議，地方鄉長與部分團體表達反對意見，許淑華強調，縣府尊重不同聲音，但興建焚化爐必須用科學數據說話，而非單純反對，以台北市木柵焚化爐為例，該廠緊鄰文山包種茶區，至今茶葉生產仍正常運作，證明現代焚化爐技術在鄰近農業區域並非必然造成嚴重衝擊。許淑華指出，過去3年多來，名間、草屯等地堆積的垃圾常發生自燃事件，最近南投市清潔隊回收場拆除床墊區火警，單次燃燒所釋放的黑煙量，對環境造成的衝擊遠大於焚化爐，顯示興建自主焚化設施的迫切性。許淑華表示，縣府已展開科學評估與長期監測，預計需約1年時間蒐集完整數據，將據實向縣民及相關農產業說明焚化爐對人體健康與農業生產的實際影響，尋求鄉親支持興建焚化爐。