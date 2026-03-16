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泥石飛彈是什麼？

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）周日宣布對以色列和美國目標發動「真實承諾4」（True Promise 4）行動的第54波攻擊，伊朗官媒宣稱首次使用了泥石（Sejjil）飛彈。伊朗國營媒體PressTV報導提到，此次攻擊部署了多種飛彈，包括配備雙彈頭的超重型「霍拉姆沙赫爾」（Khorramshahr），以及 「凱巴爾」（Kheibar） 和「伊馬德」（Emad） 飛彈。伊朗革命衛隊航太部隊司令穆薩維（Majid Mousavi）也在其官方 X 帳號發文宣稱，在這一輪新的報復攻擊中確實發射了 Sejjil 飛彈，這是自美國與以色列於2月28日對伊朗發動軍事攻擊以來，首次被投入使用，目標是打擊以色列政權的指揮與控制中心以及關鍵軍事基礎設施。以色列媒體報導，在特拉維夫、海爾茲利亞等地都響起了防空警報，提醒飛彈來襲。以色列國防軍（IDF）表示，已偵測到從伊朗向以色列發射的飛彈，並強調防空系統正在攔截這些飛彈。「泥石」彈道飛彈也被稱為「跳舞飛彈」，這是伊朗少見的固體燃料中程彈道飛彈，伊朗對外宣稱由他們自己設計與製造，不過也有一些報導指出，其研發製造可能曾得到中國方面的技術協助。該飛彈的射程約 2,000 公里，並使用固體燃料作為推進劑，相較於液體燃料飛彈能更快完成發射準備。在規格方面，Sejjil 飛彈長約18公尺、直徑約1.25公尺，重量約23,600 公斤，可攜帶700公斤彈頭。伊朗官方過去曾表示，如果從伊朗中部發射，約7分鐘即可抵達以色列特拉維夫。同時也曾宣稱能躲避以色列鐵穹防禦系統攔截，泥石飛彈2型聲稱還採用了雷達隱形塗層，使傳統防空雷達更難探測到它。美國戰略暨國際研究中心（CSIS）在介紹中提到，伊朗在1990年代末期開始研發Sejjil，其技術基礎來自早期的伊朗飛彈計畫，其中最重要的是札爾塞爾（Zelzal）短程彈道飛彈（SRBM）；該飛彈首次試射於2008年，據稱當時飛行距離約800公里。目前可能存在多個泥石飛彈系列，2009年，伊朗將一次試射稱為 Sejjil-2，此外，Sejjil-3 可能也在研發中，尚不清楚在週日對以色列的攻擊中使用的是哪一個 Sejjil 型號。事實上，在去年以色列與伊朗的12日戰爭中，伊朗也曾宣稱動用泥石飛彈攻擊以色列，但並未打擊到任何目標。