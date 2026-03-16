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▲旅美投手沙子宸也在Threads發布一張重量級合照，並寫下「We are Team Taiwan」。照片中除了林維恩與龍仔、費仔，還包括台灣王牌左投林昱珉、潛力新秀柯敬賢以及各隊的翻譯。（圖／翻攝自沙子宸Threads）

中華隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）以2勝2敗作收，無緣在C組晉級八強複賽，旅美好手們隨即各自返回春訓備戰漫長的大聯盟新賽季。不過，球場上的緣分並未因此畫下句點，效力奧克蘭運動家的林維恩，日前在個人Threads帳號上曬出一張讓無數台灣球迷看了倍感溫馨的大合照，他與本屆WBC人氣爆棚、從「費仔」一路升格為「費神」的克里夫蘭守護者外野手費爾柴德（Stuart Fairchild），以及因手肘傷勢遺憾在最後一刻退出經典賽的「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long），還有沙子宸、柯敬賢、林昱珉等台灣旅美好手，齊聚亞利桑那的台式小火鍋店「Pop Pot & Tea AZ（三媽嗅嗅鍋）」歡聚共食，林維恩更在貼文中溫情寫道：「來見兩位大哥。」本屆WBC，費爾柴德首度披上中華隊戰袍出征，以精彩的攻守表現交出了一份令全台球迷驚豔的成績單，在賽會中接連轟出2支關鍵全壘打，強悍的長打火力與積極拚搏的態度讓他圈粉無數，球迷對他的暱稱也從親切的「費仔」一路水漲船高，正式升格為充滿敬意的「費神」。而原本預定隨隊參賽、卻在賽前最後一刻因手肘傷勢心碎退出的「龍仔」強納森．龍，雖然沒能與隊友們在經典賽的舞台上並肩作戰，但復健狀況已日漸好轉的他，也趁著春訓空檔特別現身與這群台灣旅美好手們碰面相聚。事實上，林維恩早在WBC期間的直播中就曾透露，他與強納森．龍兩人早有約定，等回到美國一定要相約聚一下，如今這個溫馨的約定終於成真。WBC落幕後，多位台灣旅美好手已陸續向母隊報到、正式投入春訓備戰，林維恩與費爾柴德今日更是同場出賽。就在春訓開始前，效力於不同球隊體系的旅美小將們難得齊聚一堂，出席這場溫馨「火鍋會」的成員包含林維恩、費爾柴德、強納森．龍、沙子宸、柯敬賢以及林昱珉，大夥兒一同前往位於亞利桑那的台式小火鍋店「Pop Pot & Tea AZ（三媽嗅嗅鍋）」大快朵頤，用一頓熱騰騰的台式小火鍋，為彼此在即將到來的漫長賽季互相打氣鼓勵。